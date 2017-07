“Se trata de otra de las medidas que se han tomado en detrimento de la región”, dijo el vicegobernador.

El vicegobernador Mariano Arcioni cuestionó la decisión del Gobierno Nacional de excluir del denominado Plan Nacional Nuclear al Centro de Aplicaciones Bionucleares (CABIN) de Comodoro Rivadavia. “Se trata de otra de las medidas que se han tomado en detrimento de la región. Curiosamente los tres proyectos que se ¨bajaron¨ tienen que ver con gobiernos que no son de color político” dijo Arcioni quien lamentó el impacto negativo para la región que se plantea a partir de las políticas implementadas por el presidente Mauricio Macri.

“La Comisión de Energía Atómica suspendió éste plan en La Pampa, Formosa y Chubut, tres provincias que obviamente no están alineadas. Estaba prevista una obra complementaria de 1.600 metros cuadrados en la que el Gobierno Provincial tenía comprometido aportes. Ya había equipamiento comprado cuando se decidió priorizar a otros centros dejando afuera al CABIN”.

Mediante éste plan a partir del 2018 se incorporarían dos aceleradores lineales de última generación; una cámara gamma tomográfica; un moderno sistema de braquiterapia de alta tasa y un acelerador de partículas que permitirá fabricar sustancias radioactivas. Inclusive el tomógrafo computado permitía un tratamiento planificado de los tumores en resguardo de los tejidos sanos. En general, la innovación en terapia radiante “achicaría” los tiempos de internación para quienes se someten al proceso denominado braquiterapia.

“Con esto queda demostrado que la Patagonia no es tenida en cuenta dentro de lo que se pretende mostrar como un país federal. Directamente no somos considerados. A lo del CABIN hay que sumarle que al Instituto Provincial de la Vivienda le adeudan más de 400 millones de pesos y que Chubut no tuvo ningún adelanto de subsidios. Una sola vez nos adelantaron 500 millones de coparticipación, que se pagaron y hasta con intereses incluidos”, cuestionó.

“Se habla de presentar proyectos en el Plan Patagonia cuando ni siquiera está presupuestado. Estamos hablando de utopías y expresiones de deseo. Nunca hubo un presupuesto y sin esto, es imposible concretarlo más allá de las intenciones que se tengan” expresó el vicegobernador respecto a la mirada estratégica que pretende tener en la práctica Nación con ésta herramienta.