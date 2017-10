Al igual que en diversas partes del país, las ciudades de Chubut fueron epicentro de marchas pidiendo la aparición con vida del artesano. En Esquel participaron alrededor de mil personas.

En Puerto Madryn diversos grupos de vecinos con pancartas que pedían la aparición del joven Maldonado se juntaron a las 16 frente al Teatro del Muelle, en el Pabellón Recreativo, para luego marchar hacia la plaza, en el centro de la ciudad, alrededor de las 18.30.

En tanto, en Trelew, el punto de concentración fue la peatonal Luis Gazín desde donde marcharon por las calles céntricas de la ciudad.

En Esquel la marcha se inició en la Plaza San Martín hasta el Juzgado federal de la ciudad y luego se dirigió hasta el Centro Cultural Esquel Melipal, donde se colocó un banner con la imagen de Santiago Maldonado.

Matías Santana conocido del joven artesano en su discurso dijo que “estuvimos reunidos en un cahuin (reunión de los caciques o loncos) ,donde se discutió como vamos a seguir adelante en la recuperación de tierras a la multinacional Benetton, y con esta parte del conflicto que nos ha tocado muy de cerca, muy de fondo y a cada uno de nuestros distritos, lo que es la desaparición forzada del compañero Santiago el 1 de Agosto”.

Santana se presentó como vocero de Jones Hualas, quien está detenido en la unidad carcelaria de Esquel y mandó una carta que decía: “Santiago Maldonado, mártir revolucionario, anarquisata, solidario con la causa Mapuche, detenido en medio de la represión, desaparecido por razones política, las comunidades políticas de Cushamen, la comarca andina alineadas al movimiento mapuche Peul Mapu no te olvidaremos, ni perdonamos tu memoria valiente, no será negociado, combatiste con nosotros. Si estuvieras aquí estarías, enojado porque la represión no ha cesado, pero se profundiza; y pocos hablan de ello. Pero la Nación Mapuche nunca se ha dejado pisotear”.

Marcha Capital

En la ciudad de Buenos Aires, la marcha más importante fue la que se llevó a cabo en Plaza de Mayo. El único orador del acto fue Sergio Maldonado, hermano de Santiago, quien se dirigió al presidente Mauricio Macri y le dijo: “Quiero preguntarle dónde está mi hermano”, al tiempo que cuestionó la labor de Gendarmería al afirmar que está “convencido” de que “no existe la bondad ni en gendarmes ni en los jefes que participaron de la represión en la comunidad mapuche”, en relación al operativo del 1 de agosto.

Video: EQS Notas