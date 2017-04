Se reunió con representantes de las empresas de servicios públicos y les indicó “que no es sólo hacer mantenimiento y cobrar tarifa”.

El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, reunió hoy nuevamente a los representantes de las Cooperativas de Servicios Públicos de las localidades del Valle y Puerto Madryn y exigió que sean “firmes y constantes en las tareas para devolver el agua potable a la gente, porque este es un tema que definitivamente hay que solucionarlo”.

Estuvieron presentes también el ministro Coordinador de Gabinete, Alberto Gilardino, y los subsecretarios de Servicios Públicos, Pablo Korn, y de Asociativisimo y Economía Social, Exequiel Villagra, además del intendente de Gaiman, Mariano García Aranibar, y los representantes de las cooperativas de Trelew, Fabián Gómez Lozano; de Rawson, Marcelo Griffiths, y de Puerto Madryn, Lucas Marani.

“Hace 23 días que sufrimos la catástrofe climática más grande de la historia de Chubut, y estas son parte de las consecuencias y es un tema, el de la provisión de agua potable, que hay que solucionarlo definitivamente”, enfatizó Das Neves ante los representantes de las entidades prestatarias.

Durante el encuentro además se clarificó que la responsabilidad por la prestación del servicio de agua potable es de las cooperativas de servicios públicos, y de cada uno de los municipios que son el poder concedente de los servicios públicos.

También se explicitó durante la reunión las tareas y progresos que se están dando en cada una de las ciudades, así como los diferentes niveles de potabilización que están llevando a cabo las cooperativas en cada una de las localidades.

“Con lo que cuesta potabilizar y llevar agua, hay que tener sumo cuidado en su utilización”, afirmó el gobernador del Chubut.

Das Neves además informó a los representantes de las cooperativas las inversiones que, durante sus dos gestiones anteriores y la actual, se realizaron con fondos provinciales en materia de infraestructura para la prestación de los servicios públicos.

Durante el período mencionado por el gobernador Das Neves se realizaron 493 obras de infraestructura para la prestación de servicios públicos, como agua, gas, cloacas y luz, en todo el territorio provincial, con una inversión aproximada a los 3.000 millones de pesos según los valores de ese momento.

No a la minería

El gobernador contó tras participar del acto en Casa Rosa, “una vez más me dio calce el presidente en un momento que termina, me dice el tema de la minería y le dije vos que hablas de minería cuando no tenemos agua para consumo, mucho menos hablar de minería” dijo Das Neves.