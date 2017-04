La Dirección de Vialidad Provincial actualizó el estado de las rutas provinciales, caminos comunales y Rutas Nacionales.

DEPARTAMENTO BIEDMA

• A01TRAMO Pto Madtyn- Cerro AvanzadoRutas Cortadas

• A02TRAMO A3- La LoberiaRutas Cortadas

• A05TRAMO RP2 Itsmo Ameguino-Isla de los Pajaros-Rutas Cortadas

• A13TRAMO RP2-Isla de los Pajaros-RiachoRutas Cortadas

• A18TRAMO Emp. RP2-Punta PardelasRutas Cortadas

• A19TRAMO RP2- VillarinoRutas Cortadas

• A19TRAMO RP2- LarraldeRutas Cortadas

• RP2TRAMO Emp A18-RP3Rutas Cortadas

• RP42TRAMO RP2 – RP1 P MadrynRutas Cortadas

• RP47TRAMO RP3-RP52Rutas Cortadas

• RP69TRAMO RP3- Reserva Arm ArgentinaRutas Cortadas

• RP8TRAMO Emp RP4- Limite de Rio NegroRutas Cortadas

• A03TRAMO Emp. RP2-A02_La_LoberiaRutas Transitable con Precaución

• A03TRAMO A02_-Puerto PiramidesRutas Transitable con Precaución

• A04TRA O Emp RN N║3- Pto MadrynRutas Transitable con Precaución

• RP1TRAMO Emp RP2- RP42Rutas Transitable con Precaución

• RP1TRAMO Emp RP42- AN10Rutas Transitable con Precaución

• RP1TRAMO AN10- Pto MadrynRutas Transitable con Precaución

• RP1TRAMO Fin de Pavimento-Empalme RP5Rutas CORTADA

• RP2TRAMO ROTONDARutas Transitable con Precaución

• RP2TRAMO RN3-RP1Rutas Transitable con Precaución

• RP2TRAMO RP1-RP42Rutas Transitable con Precaución

• RP2TRAMO RP42_A05Rutas Transitable con Precaución

• RP2TRAMO A05-A13Rutas Transitable con Precaución

• RP2TRAMO A13-A19Rutas Transitable con Precaución

• RP2TRAMO A19-A03Rutas Transitable con Precaución

• RP2TRAMO Emp A03- A18Rutas Transitable con Precaución

• RP4TRAMO RP8_S-RP8_NRutas Transitable con Precaución

• SalinasTRAMO RP2- Salinas GrandeRutas Transitable con Precaución

• Bajo GualichoTRAMO Emp RN N║3- Bajo El GualichoRutas Transitables 4 X 4

• RP1TRAMO Emp RP60 Pto Lobos- P 2Rutas Transitables 4 X 4

• RP2TRAMO RP3- S/N Salinas GrandesRutas Transitables 4 X 4

• RP2TRAMO S/N Salinas Grandes- RP47 Punta DelgadaRutas Transitables 4 X 4

• RP3TRAMO RP2-RP52Rutas Transitables 4 X 4

• RP3TRAMO RP52-RP69Rutas Transitables 4 X 4

• RP3TRAMO RP69- RP47Rutas Transitables 4 X 4

• RP4TRAMO RN3- RP8Rutas Transitables 4 X 4

• RP4TRAMO RP8-RP61Rutas Transitables 4 X 4

• RP47TRAMO RP52-RP2Rutas Transitables 4 X 4

• RP52TRAMO RP 3-RP47 Caleta ValdesRutas Transitables 4 X 4

• RP60TRAMO RN 3- RP1 Pto LobosRutas Transitables 4 X 4

• RP8TRAMO Emp RN25- RP 4Rutas Transitables 4 X 4

DEPARTAMENTO GASTRE

• A22TRAMO RP49-LafiniyeoRutas Cortadas

• RP4TRAMO RP67-RP49ERutas Cortadas

• RP4TRAMO RP49E-RP49ORutas Cortadas

• RP50TRAMO Emp RP49- A22Rutas Cortadas

• RP50TRAMO A22- RP 58Rutas Cortadas

• RP58TRAMO RP59-RP40Rutas Cortadas

• RP58TRAMO RP50-RP59Rutas Cortadas

• RP58TRAMO RP67-RP50Rutas Cortadas

• RP59TRAMO RP58-RP40Rutas Cortadas

• RP4TRAMO RP49E-RP49ORutas Transitable con Precaución

• RP49TRAMO RP50-A23Rutas Transitable con Precaución

• RP49TRAMO RP4-A21Rutas Transitable con Precaución

• RP58TRAMO RP59-RP40Rutas Transitable con Precaución

• A21TRAMO RP49- Esc BlancuntreRutas Transitables 4 X 4

• A23TRAMO RP 49- Lagunita SaladaRutas Transitables 4 X 4

• RP11TRAMO RP61-RP67Rutas Transitables 4 X 4

• RP12TRAMO Cerro Condor-RP13SRutas Transitables 4 X 4

• RP13TRAMO Limite Rio Negro- Empalme RP4Rutas Transitables 4 X 4

• RP4TRAMO RP49O-RP13NRutas Transitables 4 X 4

• RP49TRAMO RP4-A21Rutas Transitables 4 X 4

• RP49TRAMO A21-RP50Rutas Transitables 4 X 4

• RP49TRAMO A23-RP4Rutas Transitables 4 X 4

DEPARTAMENTO CUSHAMEN

• A S/NTRAMO RN 40- VarianteRutas Transitable con Precaución

• A S/NTRAMO Variante- RP16Rutas Transitable con Precaución

• A10TRAMO Esquel- Fin de PavimentoRutas Transitable con Precaución

• A10TRAMO Fin de Pavimento- La HoyaRutas Transitable con Precaución

• A15TRAMO RN 40- Esc Internado (Epuyen)Rutas Transitable con Precaución

• A28TRAMO RP4- Ranquil Huao (Escuela)Rutas Transitable con Precaución

• A32TRAMO RP 71-Lago CholilaRutas Transitable con Precaución

• A33TRAMO RN40- Pto PatriadaRutas Transitable con Precaución

• A34TRAMO RN40- Desemb Lago PueloRutas Transitable con Precaución

• A35TRAMO Emp. RP4- Escuela N║69Rutas Transitable con Precaución

• A37TRAMO R 12 A a Gualjaina- RP 35Rutas Transitable con Precaución

• RP12TRAMO A S/N-A37Rutas Transitable con Precaución

• RP12TRAMO Inicio- de Pavimento-Empalme RN40Rutas Transitable con Precaución

• RP12TRAMO RP14-Inicio de PavimentoRutas Transitable con Precaución

• RP14TRAMO RP 12- RP62Rutas Transitable con Precaución

• RP15TRAMO Cholila- RP71Rutas Transitable con Precaución

• RP15TRAMO RN40-CholilaRutas Transitable con Precaución

• RP16TRAMO A S/N- Lago PueloRutas Transitable con Precaución

• RP16TRAMO Limite Rio Negro-A S/NRutas Transitable con Precaución

• RP35TRAMO A37-RP12Rutas Transitable con Precaución

• RP35TRAMO Limite Rio Negro- RP4Rutas Transitable con Precaución

• RP35TRAMO RP4-RP66Rutas Transitable con Precaución

• RP35TRAMO RP66-A37Rutas Transitable con Precaución

• RP4TRAMO A28-RP45Rutas Transitable con Precaución

• RP4TRAMO A35-RP45Rutas Transitable con Precaución

• RP4TRAMO RP35N-RP35SRutas Transitable con Precaución

• RP4TRAMO RP35S-A28Rutas Transitable con Precaución

• RP66TRAMO RP4- RP35 Fofo CahuelRutas Transitable con Precaución

• RP70TRAMO El Maiten- RN 40 EpuyenRutas Transitable con Precaución

• RP71TRAMO EMP. RN258-RP15 ACCESO A CHOLILARutas Transitable con Precaución

• RP71TRAMO Empalme A32-Empalme A10 VILLA FUTALAUFQUENRutas Transitable con Precaución

• VARIANTETRAMO A S/N-RP16Rutas Transitable con Precaución

• RP13TRAMO Limite Rio Negro- Empalme RP4Rutas Transitables 4 X 4

• RP13TRAMO RP4 El Molle- RP12S P del SapoRutas Transitables 4 X 4

• RP4TRAMO RP49O-RP13NRutas Transitables 4 X 4

DEPARTAMENTO LANGUINEO

• ESC29TRAMO RP 12- Escuela N 29Rutas Cortadas

• RP12TRAMO RP13N-RP33Rutas Cortadas

• RP12TRAMO RP33-A S/NRutas Cortadas

• RP12TRAMO A S/N-A37Rutas Cortadas

• RP13TRAMO RP12N-RP62Rutas Cortadas

• RP33TRAMO RP12-RP62Rutas Cortadas

• A12TRAMO RP62- Aldea EpulefRutas Transitable con Precaución

• A40TRAMO RP44-Acceso_Laguna Falso Enga±oRutas Transitable con Precaución

• A40TRAMO Laguna Falso Enga±o-TranqueraRutas Transitable con Precaución

• A41TRAMO RP44-A30Rutas Transitable con Precaución

• LAGO GUACHOTRAMO RP44-Emp. VarianteRutas Transitable con Precaución

• LAGO GUACHOTRAMO Emp. Variante-Lago GuachoRutas Transitable con Precaución

• LAGO GUACHOTRAMO VarianteRutas Transitable con Precaución

• RP17TRAMO RN40-Estancia TeckaRutas Transitable con Precaución

• RP17TRAMO Estancia Tecka-Portico CorcovadoRutas Transitable con Precaución

• RP18TRAMO Emp RP62- RN25Rutas Transitable con Precaución

• RP33TRAMO RP12-RP62Rutas Transitable con Precaución

• RP44TRAMO Barrera acceso oeste Carreleufu-Acceso Oeste Carr*Rutas Transitable con Precaución

• RP44TRAMO Acceso Oeste Carreleufu-Acceso Este CarreleufuRutas Transitable con Precaución

• RP44TRAMO Acceso Este Carreleufu-Portico CarreleufuRutas Transitable con Precaución

• RP44TRAMO Portico Carreleufu-A41 Rio HieloRutas Transitable con Precaución

• RP44TRAMO Acceso Corcovado-Acceso_ Lago_GuachoRutas Transitable con Precaución

• RP44TRAMO Acceso_Lago_Guacho-A40 Lagunas_Enga±oRutas Transitable con Precaución

• RP44TRAMO A40 Lagunas_Enga±o-Campamento de Pesca VinterRutas Transitable con Precaución

• RP63TRAMO RP62 El Molle- Portico San MartinRutas Transitable con Precaución

• RP12TRAMO Cerro Condor-RP13SRutas Transitables 4 X 4

• RP12TRAMO RP13S-RP13NRutas Transitables 4 X 4

• RP13TRAMO RP4 El Molle- RP12S P del SapoRutas Transitables 4 X 4

• RP62TRAMO RN25-RP18Rutas Transitables 4 X 4

• RP62TRAMO RP18-A12Rutas Transitables 4 X 4

• RP62TRAMO A12-RP13Rutas Transitables 4 X 4

• RP62TRAMO RP13-RP33Rutas Transitables 4 X 4

• RP62TRAMO RP33-RP14Rutas Transitables 4 X 4

DEPARTAMENTO SARMIENTO

• RP23TRAMO Buen Pasto-RP24Rutas Cortadas

• RP24TRAMO Emp. R.P. 23 – Toro Hosco Rutas Cortadas

• RP26TRAMO Emp RP24 Puesto Jerez Emp RP25Rutas Cortadas

• A17TRAMO RN26 – Bosque Petrificado Rutas Transitable con Precaución

• RP20TRAMO RN 26-Limite Santa Cruz Rutas Transitable con Precaución

• RP23TRAMO Emp RN40-Buen PastoRutas Transitable con Precaución

• RP24TRAMO Sarmiento (Puente Traverso) – Emp. R.P. 26Rutas Transitable con Precaución

• RP24TRAMO Emp. R. P.26 Puesto Jerez – Emp. R.P. 23Rutas Transitable con Precaución

DEPARTAMENTO ESCALANTE

• A25TRAMO RP28- Bahia BustamanteRutas Cortadas

• A36TRAMO Emp. R.P. 36 Progresiva 16,7 – EMP.R.P. 37 Prog. 1Rutas Cortadas

• RP1TRAMO A24-RP28Rutas Cortadas

• RP1TRAMO RP28-A25Rutas Cortadas

• RP1TRAMO A25-RP 73Rutas Cortadas

• RP1TRAMO Caleta Cordova-Rocas ColoradasRutas Cortadas

• RP1TRAMO Rocas Coloradas-RN3Rutas Cortadas

• RP25TRAMO Emp RP27- C║ GuachoRutas Cortadas

• RP25TRAMO Cerro Guacho – Emp. R.P. 26Rutas Cortadas

• RP26TRAMO Emp RP24 Puesto Jerez Emp RP25Rutas Cortadas

• RP26TRAMO Emp RP25-Rio ChicoRutas Cortadas

• RP26TRAMO Rio Chico- Emp RP 37Rutas Cortadas

• RP27TRAMO RN3- Emp RP25Rutas Cortadas

• RP27TRAMO RP25- RP29Rutas Cortadas

• RP28TRAMO Emp RP1-Emp. A025Rutas Cortadas

• RP28TRAMO Emp A025-Emp RN3Rutas Cortadas

• RP36TRAMO RN3 – A 36Rutas Cortadas

• RP36TRAMO A36-RP37Rutas Cortadas

• RP73TRAMO Emp RN3- Emp RP1 P VisserRutas Cortadas

• ACCNUEVOSTRAMO BAHIA BUSTAMANTERutas Transitable con Precaución

• RP37TRAMO RN3-A36Rutas Transitable con Precaución

• RP37TRAMO A36- RP36Rutas Transitable con Precaución

• RP37TRAMO RP36-RP26Rutas Transitable con Precaución

• RP37TRAMO RP26-RN26Rutas Transitable con Precaución

• RP39TRAMO RN3- Diadema ArgentinaRutas Transitable con Precaución

• RP39TRAMO Diadema- RN 26Rutas Transitable con Precaución

• RP56TRAMO RN40-KM28Rutas Transitable con Precaución

• RP37TRAMO RP39-RP54Rutas Transitables 4 X 4

• RP37TRAMO RP54-Limite Santa CruzRutas Transitables 4 X 4

DEPARTAMENTO MÀRTIRES

• RP29TRAMO RP48- RP27Rutas Cortadas

• RP40TRAMO RP11- RP59NRutas Cortadas

• RP40TRAMO RP59S- RP58Rutas Cortadas

• RP48TRAMO RP29- RN25 Las PlumasRutas Cortadas

• RP53TRAMO RP27 Norte- RN25 Casa QuemRutas Cortadas

• RP59TRAMO RP58-RP40Rutas Cortadas

• RP59TRAMO RP40E-RP40ORutas Cortadas

• RP59TRAMO RP40O-RN25Rutas Cortadas

• RP61TRAMO RP11 La Cat¾lica- RP4Rutas Cortadas

• RP11TRAMO RP61-RP67Rutas Transitable con Precaución

• RP31TRAMO Inicio de Paviemneto- RN25Rutas Transitable con Precaución

• RP11TRAMO RN25 Las Chapas-RP40Rutas Transitables 4 X 4

• RP11TRAMO RP40-RP61Rutas Transitables 4 X 4

• RP11TRAMO RP61-RP67Rutas Transitables 4 X 4

DEPARTAMENTO FLORENTINO AMEGHINO

• A24TRAMO RP 1- Caleta SaraRutas Cortadas

• A42TRAMO RP1- Reserva Pta TomboRutas Cortadas

• RP1TRAMO RP32-RP68Rutas Cortadas

• RP1TRAMO RP68-RP30Rutas Cortadas

• RP1TRAMO A24-RP28Rutas Cortadas

• RP28TRAMO Emp A025-Emp RN3Rutas Cortadas

• RP29TRAMO RN3- RP48Rutas Cortadas

• RP29TRAMO RP48- RP27Rutas Cortadas

• RP32TRAMO RP1-RP68Rutas Cortadas

• RP32TRAMO RP68-RN3Rutas Cortadas

• RP48TRAMO RP29- RN25 Las PlumasRutas Cortadas

• RP68TRAMO RP32- RP1 La MaciegaRutas Cortadas

• RP1TRAMO Emp RP75-A42Rutas Transitable con Precaución

• RP1TRAMO A42-RP32Rutas Transitable con Precaución

• RP1TRAMO RP30-A24Rutas Transitable con Precaución

• RP1TRAMO Emp RP75-A42Rutas CORTADAS

• RP10TRAMO RP7 Casa Amarilla- RN 3Rutas Transitable con Precaución

• RP30TRAMO RP1-RN3Rutas Transitable con Precaución

• RP31TRAMO Emp RN3- Villa D AmeghinoRutas Transitable con Precaución

• RP75TRAMO RN3 Ea San Genaro-RP1Rutas Transitable con Precaución

• RP1TRAMO Emp. A14-RP75Rutas Transitables 4 X 4

DEPARTAMENTO FUTALEUFU

• A S/N_Represa_ATRAMO Trevelin- Portada Represa FutaleufuRutas Transitable con Precaución

• A10TRAMO Esquel- Fin de PavimentoRutas Transitable con Precaución

• A10TRAMO Fin de Pavimento- La HoyaRutas Transitable con Precaución

• A11TRAMO Emp RP71-Villa FutalaufquenRutas Transitable con Precaución

• A27TRAMO Esquel- Rio PerceyRutas Transitable con Precaución

• A29TRAMO RP17-A31Rutas Transitable con Precaución

• A29TRAMO A31-Lago RosarioRutas Transitable con Precaución

• A30TRAMO RP17-Cerro CentinelaRutas Transitable con Precaución

• A30TRAMO Cerro Centinela-A41Rutas Transitable con Precaución

• A31TRAMO RP17-Sierra ColoradaRutas Transitable con Precaución

• A31TRAMO Sierra Colorada-A29Rutas Transitable con Precaución

• A41TRAMO RP44-A30Rutas Transitable con Precaución

• A41TRAMO A30-Puente Rio HieloRutas Transitable con Precaución

• A41TRAMO Puente Rio Hielo-CaserioRutas Transitable con Precaución

• RP14TRAMO RP 12- RP62Rutas Transitable con Precaución

• RP17TRAMO Estancia Tecka-Portico CorcovadoRutas Transitable con Precaución

• RP17TRAMO Zona UrbanaRutas Transitable con Precaución

• RP17TRAMO Tramo en construccion (ripio)Rutas Transitable con Precaución

• RP17TRAMO Tramo en Construccion-Emp. A30Rutas Transitable con Precaución

• RP17TRAMO A30-Interrupcion DeslizamientoRutas Transitable con Precaución

• RP17TRAMO Sector DeslizamientoRutas Transitable con Precaución

• RP17TRAMO Sector Deslizamiento – Fin de PavimentoRutas Transitable con Precaución

• RP17TRAMO Fin de Pavimento-Epm. A29Rutas Transitable con Precaución

• RP17TRAMO A29-A31Rutas Transitable con Precaución

• RP17TRAMO A31-RN259Rutas Transitable con Precaución

• RP34TRAMO RN259 Trevelin-Ea La EsmeraldaRutas Transitable con Precaución

• RP34TRAMO Ea La Esmeralda- RN40Rutas Transitable con Precaución

• RP44TRAMO Portico Carreleufu-A41 Rio HieloRutas Transitable con Precaución

• RP44TRAMO A41 Rio Hielo-Acceso CorcovadoRutas Transitable con Precaución

• RP44TRAMO Acceso Corcovado-Acceso_ Lago_GuachoRutas Transitable con Precaución

• RP71TRAMO Empalme A32-Empalme A10 VILLA FUTALAUFQUENRutas Transitable con Precaución

• RP71TRAMO Emp. Acceso 11-Emp. RP72Rutas Transitable con Precaución

• RP71TRAMO Empalme RP72-Empalme RN259Rutas Transitable con Precaución

• RP72TRAMO RN 259- RP 71 Ea AmancayRutas Transitable con Precaución

• RP62TRAMO RP33-RP14Rutas Transitables 4 X 4

DEPARTAMENTO GAIMAN

• RP40TRAMO RN25-RP11Rutas Cortadas

• RP40TRAMO RP11- RP59NRutas Cortadas

• RP61TRAMO RP11 La Cat¾lica- RP4Rutas Cortadas

• A06TRAMO Emp RN N║25- Treorcky oesteRutas Transitable con Precaución

• A07TRAMO Emp RN N║25- GaimanRutas Transitable con Precaución

• A08TRAMO Emp RN N║ 25- DolavonRutas Transitable con Precaución

• RP10TRAMO RN25-Casa Amarrilla RP7Rutas Transitable con Precaución

• RP10TRAMO RP7 Casa Amarilla- RN 3Rutas RUTA CORTADA

• RP31TRAMO Emp RN3- Villa D AmeghinoRutas Transitable con Precaución

• RP31TRAMO Villa D Ameghino-Inicio de PavimentoRutas Transitable con Precaución

• RP31TRAMO Inicio de Paviemneto- RN25Rutas Transitable con Precaución

• RP7TRAMO Drofa Dulog- Esc. Agrotecnica GaimanRutas Transitable con Precaución

• RP7TRAMO Esc. Agrotecnica Gaiman-Emp. RP9Rutas Transitable con Precaución

• RP7TRAMO RP9-Gaiman (Calle Islas Malvinas)Rutas Transitable con Precaución

• RP7TRAMO Gaiman (Calle Islas Malvinas)-DolavonRutas Transitable con Precaución

• RP7TRAMO Dolavon-28de JulioRutas Transitable con Precaución

• RP7TRAMO 28de Julio-Emp. RP10 Casa AmarillaRutas Transitable con Precaución

• RP7TRAMO Transicion Urbana 28 de JulioRutas Transitable con Precaución

• RP75TRAMO RN3 Ea San Genaro-RP1Rutas Transitable con Precaución

• RP9TRAMO Emp RP7 Gaiman- RN3Rutas RUTA CORTADA

• A14TRAMO RP1- Isla EscondidaRutas Transitables 4 X 4

• RP1TRAMO RP41-A14Rutas Transitables 4 X 4

• RP1TRAMO Emp. A14-RP75Rutas Transitables 4 X 4

• RP1TRAMO RP41-A14Rutas Transitables 4 X 4

• RP11TRAMO RN25 Las Chapas-RP40Rutas Transitables 4 X 4

• RP11TRAMO RP40-RP61Rutas Transitables 4 X 4

• RP8TRAMO Emp RN25- RP 4Rutas CORTADAS

DEPARTAMENTO PASO DE INDIOS

• RP24TRAMO Emp. R.P. 23 – Toro HoscoRutas Cortadas

• RP27TRAMO RP25- RP29Rutas Cortadas

• RP27TRAMO RP29 – Emp. R.N. 25 Cabeza de BueyRutas Cortadas

• RP27TRAMO Emp RP53- RN 25 C de BueyRutas Cortadas

• RP29TRAMO RP48- RP27Rutas Cortadas

• RP40TRAMO RP59S- RP58Rutas Cortadas

• RP40TRAMO RP58- RP12Rutas Cortadas

• RP53TRAMO Paso de Indios – RP24Rutas Cortadas

• RP53TRAMO RP24- Emp. R.P. 27 El SombreroRutas Cortadas

• RP53TRAMO RP27 El Sombrero- RP27 NortRutas Cortadas

• RP53TRAMO RP27 Norte- RN25 Casa QuemRutas Cortadas

• RP58TRAMO RP59-RP40Rutas Cortadas

• RP12TRAMO RN 25-RP40Rutas Transitable con Precaución

• RP12TRAMO RP40-Cerro CondorRutas Transitable con Precaución

• RP12TRAMO Cerro Condor-RP13SRutas Transitable con Precaución

• RP23TRAMO Emp RN40-Buen PastoRutas Transitable con Precaución

• RP24TRAMO Toro Hosco – Emp. R.P 53 Paso de IndiosRutas Transitable con Precaución

DEPARTAMENTO RAWSON

• A14TRAMO RP1- Isla EscondidaRutas Cortadas

• A06TRAMO Emp RN N║25- Treorcky oesteRutas Transitable con Precaución

• A09TRAMO Emp RN N║25- Treorcky oesteRutas Transitable con Precaución

• A09TRAMO Treorcky oeste-Treorki esteRutas Transitable con Precaución

• A26TRAMO Rotonda Dr Nestor Kirchenr-Playa Santa IsabelRutas Transitable con Precaución

• RP1TRAMO Fin de Pavimento-Empalme RP5Rutas CORTADA

• RP1TRAMO Empalme RP5-Empalme RP6Rutas CORTADA

• RP41TRAMO RN 3 y 25 Intercamb- RP1Rutas Transitable con Precaución

• RP7TRAMO Rawson Calle Mendoza-N3(Rotonda)Rutas Transitable con Precaución

• RP7TRAMO RN3- Cacique NahuelpanRutas Transitable con Precaución

• RP7TRAMO Transicion Urbana Trelew-Rutas Transitable con Precaución

• RP7TRAMO Transicion Urbana Trelew-Puente HendreRutas Transitable con Precaución

• RP7TRAMO Pte. Hendre-Cont. Calle Cap. MurgaRutas Transitable con Precaución

• RP7TRAMO Calle Cap. Murga-Drofa DulogRutas Transitable con Precaución

• RP7TRAMO Drofa Dulog- Esc. Agrotecnica GaimanRutas Transitable con Precaución

• RP7TRAMO Rawson Calle Mendoza-N3(Rotonda)Rutas Transitable con Precaución

• RP1TRAMO RP6-RawsonRutas CORTADA

• RP1TRAMO RN25 RAWSON- RP41Rutas Transitables 4 X 4

• RP1TRAMO RP41-A14Rutas Transitables 4 X 4

• RP5TRAMO RP1-RP6Rutas Transitables 4 X 4

• RP5TRAMO RP6- Punta NinfasRutas Transitables 4 X 4

• RP6TRAMO Emp RP5 Ea Los Pinos- RP1Rutas Transitables 4 X 4

• RP8TRAMO Emp RN25- RP 4Rutas Transitables 4 X 4

• DEPARTAMENTO RIO SENGUER

• RP51TRAMO Emp RP74- RN26 Lago BlancoRutas Cortadas

• RP20TRAMO Limite Santa Cruz-RP55Rutas Transitable con Precaución

• RP20TRAMO RP55-Rio MayoRutas Transitable con Precaución

• RP20TRAMO Rio Mayo-RP74Rutas Transitable con Precaución

• RP20TRAMO RP74-RP43Rutas Transitable con Precaución

• RP20TRAMO RP43-RP21Rutas Transitable con Precaución

• RP20TRAMO RP21-RP57Rutas Transitable con Precaución

• RP20TRAMO RP57-RP56Rutas Transitable con Precaución

• RP20TRAMO RP56-RP64Rutas Transitable con Precaución

• RP20TRAMO RP64-A S/NRutas Transitable con Precaución

• RP20TRAMO A S/N-RP65Rutas Transitable con Precaución

• RP21TRAMO RN 40- RP38Rutas Transitable con Precaución

• RP38TRAMO RP21-A43 El CoiteRutas Transitable con Precaución

• RP38TRAMO A43 El Coite-RP 74Rutas Transitable con Precaución

• RP38TRAMO RP21-A43 El CoiteRutas Transitable con Precaución

• RP43TRAMO RN40-Fin PavimentoRutas Transitable con Precaución

• RP43TRAMO Fin Pavimento-RP46Rutas Transitable con Precaución

• RP43TRAMO RP46- Paso MorenoRutas Transitable con Precaución

• RP43TRAMO Paso Moreno-RP20Rutas Transitable con Precaución

• RP46TRAMO RP43 Facundo- RN40Rutas Transitable con Precaución

• RP55TRAMO Emp RP 20- Emp RN 40Rutas Transitable con Precaución

• RP56TRAMO RN40-KM28Rutas Transitable con Precaución

• RP56TRAMO KM28-RP20Rutas Transitable con Precaución

• RP57TRAMO RN 40 Rio Senguer- Rio UnionRutas Transitable con Precaución

• RP64TRAMO RP20-AS/NRutas Transitable con Precaución

• RP64TRAMO A ALDEA _APELEG-RP65Rutas Transitable con Precaución

• RP74TRAMO RP20-RP38Rutas Transitable con Precaución

• A38TRAMO RP74-El TrianaRutas Transitables 4 X 4

• A43TRAMO RP 38- Puesto GendarmeriaRutas Transitables 4 X 4

• Aldea_ApelegTRAMO RP20-RP64Rutas Transitables 4 X 4

• RP21TRAMO RP38- Puesto GendarmeriaRutas Transitables 4 X 4

• RP21TRAMO Puesto Gendarmeria- HosteriaRutas Transitables 4 X 4

• RP21TRAMO Hosteria-Rio UnionRutas Transitables 4 X 4

• RP21TRAMO RP38- Puesto GendarmeriaRutas Transitables 4 X 4

• RP74TRAMO RP38-RP51Rutas Transitables 4 X 4

• RP74TRAMO RP51-A38Rutas Transitables 4 X 4

• RP74TRAMO A38-Limite cON Chile Hito45Rutas Transitables 4 X 4

DEPARTAMENTO TEHUELCHES

• A39TRAMO RP 64- Lago AzulRutas Cortadas

• RP64TRAMO RP65-A39Rutas Cortadas

• RP64TRAMO A39-RP19Rutas Cortadas

• A16TRAMO RP 19 Rio Pico- Lago N3Rutas Transitable con Precaución

• Ac. Vinter SurTRAMO RP44-Lago Vinter Sur Puesto GNRutas Transitable con Precaución

• Acceso_Lago5TRAMO RP19-Puesto Gendarmeria “Las Pampas”Rutas Transitable con Precaución

• RP19TRAMO Emp RN N║40- DESVIO OBRA PUENTERutas Transitable con Precaución

• RP19TRAMO DESVIO OBRA PUENTERutas Transitable con Precaución

• RP19TRAMO Inicio de pavimento-Fin PavimentoRutas Transitable con Precaución

• RP19TRAMO OBRA EN CONSTRUCCIONRutas Transitable con Precaución

• RP19TRAMO OBRA EN CONSTRUCCION-RP64Rutas Transitable con Precaución

• RP19TRAMO RP64-Inicio Zona Urbana Rio PicoRutas Transitable con Precaución

• RP19TRAMO Zona Urbana inicios cordones cunetaRutas Transitable con Precaución

• RP19TRAMO Zona Urbana Perfil entre condones cunetaRutas Transitable con Precaución

• RP19TRAMO Zona Boulevard-A16Rutas Transitable con Precaución

• RP19TRAMO A16-Fin de Zona UrbanaRutas Transitable con Precaución

• RP19TRAMO Fin de Zona Urbanda-RP44Rutas Transitable con Precaución

• RP19TRAMO RP44-Acceso Lago 5Rutas Transitable con Precaución

• RP19TRAMO Acceso Lago 5-Atilio ViglioneRutas Transitable con Precaución

• RP20TRAMO A S/N-RP65Rutas Transitable con Precaución

• RP20TRAMO RP65-RN40Rutas Transitable con Precaución

• RP23TRAMO Emp RN40-Buen PastoRutas Transitable con Precaución

• RP44TRAMO A40 Lagunas_Enga±o-Campamento de Pesca VinterRutas Transitable con Precaución

• RP44TRAMO Campamento de Pesca Vinter-Acceso Lago Vinter SurRutas Transitable con Precaución

• RP44TRAMO Acceso Lago Vinter Sur-RP19Rutas Transitable con Precaución

• RP63TRAMO RP62 El Molle- Portico San MartinRutas Transitable con Precaución

• RP64TRAMO A ALDEA _APELEG-RP65Rutas Transitable con Precaución

• RP63TRAMO Zona Urbana Jose de San MartinRutas Transitables 4 X 4

• RP63TRAMO Zona Urbana – RP40Rutas Transitables 4 X 4

• RP65TRAMO RP20- El Shaman-RP64Rutas Transitables 4 X 4

DEPARTAMENTO TELSEN

• A20TRAMO RP4- SepaucalRutas Cortadas

• Laguna de VacaTRAMO RP4- Laguna de VacaRutas Cortadas

• RP4TRAMO Laguna de VacaRutas Cortadas

• RP4TRAMO A20-RP11Rutas Cortadas

• RP4TRAMO RP11-RP67Rutas Cortadas

• RP4TRAMO RP67-RP49ERutas Cortadas

• RP4TRAMO RP8-RP61Rutas Cortadas

• RP61TRAMO RP11 La Cat¾lica- RP4Rutas Cortadas

• RP67TRAMO RP11-RP58Rutas Cortadas

• RP67TRAMO RP58-RP4Rutas Cortadas

• RP67TRAMO RP4 – Limite R NegroRutas Cortadas

• RP67TRAMO RP11-RP58Rutas Cortadas

• RP8TRAMO Emp RP4- Limite de Rio NegroRutas Cortadas

• RP58TRAMO RP67-RP50Rutas Transitable con Precaución

• RP11TRAMO RP61-RP67Rutas Transitables 4 X 4

• RP11TRAMO RP67-RP4Rutas Transitables 4 X 4

• RP4TRAMO RP8-RP61Rutas Transitables 4 X 4

RUTAS NACIONALES

RUTA 1 S 40

A EL MAITEN – LTE. CON RIO NEGRO / Emp. RNNº40 – Emp. RPNº70

Pavimento Flexible

TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

Observaciones: CALZADA NORMAL-BANQ. INESTABLES-PARCIAL NUBLADO

Actualización: 5 de Abril de 2017, 08:52 am

A EL MAITEN – LTE. CON RIO NEGRO / Emp. RPNº70 – El Maiten

Ripio

TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

Observaciones: CALZADA NORMAL-RIPIO SUELTO-SERUCHOS-BANQUINAS INESTABLES-PARCIAL NUBLADO

Actualización: 5 de Abril de 2017, 08:52 am

A EL MAITEN – LTE. CON RIO NEGRO / El Maiten – Lte. con Rio Negro

Ripio

TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

Observaciones: CALZADA NORMAL-BANQ. INESTABLES-RIPIO SUELTO-SERRUCHOS-PARCIAL NUBLADO

Actualización: 5 de Abril de 2017, 08:52 am

RUTA 25

RAWSON – TRELEW – LOS ALTARES – TECKA – ESQUEL / Rawson – Las Plumas

Pavimento Flexible

TRANSITABLE CON EXTREMA PRECAUCIÓN

Observaciones: CALZADA NORMAL-BANQ. INESTABLES-SECTORES CON BACHES-ANIMALES SUELTOS-PARCIAL NUBLADO

Actualización: 5 de Abril de 2017, 08:52 am

RAWSON – TRELEW – LOS ALTARES – TECKA – ESQUEL / Las Plumas – Los Altares

Pavimento Flexible

TRANSITABLE CON EXTREMA PRECAUCIÓN

Observaciones: CALZADA NORMAL-BANQ. INESTABLES-SECTORES CON BACHES-ANIMALES SUELTOS- NUBLADO-EQUIPOS TRABAJANDO EN KM 262-PRECAUCIÓN EN DESVÍOS DE KM 207-215

RAWSON – TRELEW – LOS ALTARES – TECKA – ESQUEL / Los Altares – Pasos de Indios

Pavimento Flexible

TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

Observaciones: CALZADA NORMAL-BANQ. INESTABLES-SECTORES CON BACHES-ANIMALES SUELTOS-NUBLADO

RAWSON – TRELEW – LOS ALTARES – TECKA – ESQUEL / Pasos de Indios – Tecka

Pavimento Flexible

TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

Observaciones: CALZADA NORMAL-BANQ. INESTABLES-SECTORES CON BACHES-ANIMALES SUELTOS- NUBLADO

RUTA 259

S.C.BARILOCHE – ESQUEL / Emp. RNNº 40 – Esquel

Pavimento Flexible

TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

Observaciones: CALZADA NORMAL-BANQ. INESTABLES-ANIMALES SUELTOS-PARCIAL NUBLADO

ESQUEL – TREVELIN

Pavimento Flexible

TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

Observaciones: CALZADA NORMAL, CON DEFORMACIONES EN TRAMOS-BANQ. INESTABLES-PARCIAL NUBLADO

TREVELIN – LTE. CON CHILE

Ripio

TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN (VELOCIDAD MAX. 60 KM/H)

Observaciones: CALZADA NORMAL-BANQ. INEST.-SECTORES CON SERRUCHO-TRANSITAR A BAJA VELOCIDAD POR OBRAS DEL KM 42 AL 45- NUBLADO

Actualización: 5 de Abril de 2017, 08:52 am

RUTA 26

ESQUEL – TECKA – SARMIENTO – CRO. RIVADAVIA / Emp. RNNº40 – Sarmiento

Pavimento Flexible

TRANSITABLE CON EXTREMA PRECAUCION

Observaciones: CALZADA NORMAL-BANQUINAS INESTABLES-TRABAJOS DE EQUIPOS VIALES-PARCIAL NUBLADO

Actualización: 5 de Abril de 2017, 08:52 am

ESQUEL – TECKA – SARMIENTO – CRO. RIVADAVIA / Sarmiento – Cro. Rivadavia

Pavimento Flexible

TRANSITABLE CON EXTREMA PRECAUCION

Observaciones: CALZADA NORMAL-EQUIPOS VIALES TRABAJANDO EN DESPEJE DE BARRO-BANQUINAS INESTABLES

RUTA 260

ALTE CON CHILE / Emp. RNNº 40 – Lte. con Chile

Ripio

TRANSITABLE CON PRECAUCION

Observaciones: CALZADA HÚMEDA-BANQUINAS INESTABLES-PARCIAL NUBLADO

RUTA 3

LTE.RIO NEGRO-TRELEW-C.RIVADAVIA-LTE.SANTA CRUZ. / Aº Verde – Pto.Madryn

Pavimento Flexible

TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

Observaciones: CALZADA NORMAL-BANQUINAS INESTABLES-ANIMALES-DESPEJADO

Actualización: 5 de Abril de 2017, 08:52 am

LTE.RIO NEGRO-TRELEW-C.RIVADAVIA-LTE.SANTA CRUZ. / Pto.Madryn – Trelew

Pavimento Flexible

TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

Observaciones: CALZADA NORMAL-BANQUINAS INESTABLES-TRAMOS EN OBRAS-ANIMALES SUELTOS-DESPEJADO

LTE.RIO NEGRO-TRELEW-C.RIVADAVIA-LTE.SANTA CRUZ. / Trelew – Garayalde

Pavimento Flexible

TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

Observaciones: CALZADA NORMAL-BANQUINAS INESTABLES-ANIMALES SUELTOS-PARCIAL NUBLADO

LTE.RIO NEGRO-TRELEW-C.RIVADAVIA-LTE.SANTA CRUZ. / Garayalde – C.Rivadavia

Pavimento Flexible

TRANSITABLE CON EXTREMA PRECAUCIÓN

Observaciones: CALZADA NORMAL-BANQUINAS INESTABLES-ANIMALES SUELTOS-PARCIAL NUBLADO-EQUIPOS TRABAJANDO EN EN EL KM 1840 ARROYO LA MATA

LTE.RIO NEGRO-TRELEW-C.RIVADAVIA-LTE.SANTA CRUZ. / C.Rivadavia – Lte.Sta.Cruz

Pavimento Flexible

TRANSITABLE CON EXTREMA PRECAUCIÓN

Observaciones: CALZADA NORMAL-BANQUINAS INESTABLES-ANIMALES SUELTOS-PARCIAL NUBLADO-EQUIPOS TRABAJANDO DE RAMÓN SANTOS A CALETA OLIVIA

RUTA 40

S.C. DE BARILOCHE – ESQUEL / S.C. de Bariloche – El Bolson

Pavimento Flexible

TRANSITABLE CON PRECAUCION

Observaciones: CALZADA NORMAL-BANQ. INESTABLES-PARCIAL NUBLADO

S.C. DE BARILOCHE – ESQUEL / El Bolson – Acc.Cholila

Pavimento Flexible

TRANSITABLE CON PRECAUCION

Observaciones: CALZADA NORMAL, SECTORES CON BACHES-ANIMALES SUELTOS-PARCIAL NUBLADO

RUTA 40

S.C. DE BARILOCHE – ESQUEL / Acc.Cholila – Emp. RNNº259

Pavimento Flexible

TRANSITABLE CON PRECAUCION

Observaciones: CALZADA NORMAL-BANQ. INESTABLES-BACHES-PARCIAL NUBLADO

Actualización: 5 de Abril de 2017, 08:52 am

ESQUEL – TECKA – SARMIENTO – CRO.RIVADAVIA / Emp. RNNº259 – Tecka

Pavimento Flexible

TRANSITABLE CON PRECAUCION

Observaciones: CALZADA NORMAL-BANQ. NESTABLES-BACHES-ANIMALES SUELTOS- NUBLADO

ESQUEL – TECKA – SARMIENTO – CRO.RIVADAVIA / Tecka – Gob.Costa

Pavimento Flexible

TRANSITABLE CON EXTREMA PRECAUCION

Observaciones: CALZADA NORMAL-BANQ. INESTABLES-BACHES-ANIMALES SUELTOS-NUBLADO-DESVÍO DEL KM 1627-1636 POR OBRAS-EQUIPOS TRABAJANDO

ESQUEL – TECKA – SARMIENTO – CRO.RIVADAVIA / Gob.Costa – Emp. RNNº26

Pavimento Flexible

TRANSITABLE CON EXTREMA PRECAUCION

Observaciones: CALZADA NORMAL-BANQ. INESTABLES-BACHES-ANIMALES SUELTOS-PARCIAL NUBLADO-DESVÍO DEL KM 1390-1410 Y DEL KM 1539-1551 POR OBRAS-EQUIPOS TRABAJANDO

ACC. RIO MAYO – LTE. CON SANTA CRUZ / Emp. RNNº26 – Rio Mayo

Pavimento Flexible

TRANSITABLE CON EXTREMA PRECAUCION

Observaciones: CALZADA NORMAL-BACHES-BANQ. INESTABLES-ANIMALES SUELTOS-PARCIAL NUBLADO-EQUIPOS TRABAJANDO EN BACHEO

ACC. RIO MAYO – LTE. CON SANTA CRUZ / Rio Mayo – Lte. Sta. Cruz

Pavimento Flexible

TRANSITABLE CON PRECAUCION

Observaciones: CALZADA NORMAL-BANQ. INESTABLES-ANIMALES SUELTOS-PARCIAL NUBLADO

RAWSON – TRELEW – LOS ALTARES – TECKA – ESQUEL / Tecka – Esquel

Pavimento Flexible

TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

Observaciones: CALZADA NORMAL-BANQ. INESTABLES-ANIMALES SUELTOS-PARCIAL NUBLADO