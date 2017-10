Sin grandes diferencias finalizó el recuento de las elecciones del domingo pasado.

Dieron a conocer los resultados definitivos de las elecciones legislativas en Chubut. Sin mayores diferencias del conteo del domingo último la alianza Chubut Para Todos que proponía la candidatura a Diputado Nacional de Mariano Arcioni se impuso por poco más de seis mil votos sobre Cambiemos Chubut de Gustavo Menna.

En tercer lugar terminó el PJ-FPV, que impulsaba a Ricardo Fueyo, a una banca en la cámara baja del Congreso de la Nación.

“Hubo un voto nulo que me causó gracias”, comentó la Secretaría Electoral de Chubut, Betina Grosman y añadió “el voto decía ´tengo 16 años, no entiendo nada, me levantó mi papá para venir a votar, que gane el mejor”.

En total se contabilizaron 321.913 sufragios, de los cuales 11.482 fueron nulos y 4.745 en blanco, mientras que el porcentaje de participación alcanzó al 74,05% del total del padrón electoral previsto para la elección.