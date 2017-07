El diputado de Cambiemos dijo que solicitará la presencia del Ministro de Producción por la crisis que está sufriendo el sector ganadero.

Recordó que el titular de la Sociedad Rural Valle del Chubut, Juan Javier Truco expresó que en estos cuatro o cinco años se perdieron unos mil empleos en el sector rural, “nosotros sabemos que cada uno de los establecimientos no cuenta con muchos empleados, por lo cual la perdida de mil empleos ha sido un impacto muy fuerte”.

Sostuvo que no se ven políticas activas para el sector sumado a los efectos del temporal que en toda la provincia ha causado muchos inconvenientes no solo en los establecimientos ganaderos sino que en algunos lugares no se puede llegar porque los caminos están inaccesibles.

“La pérdida de animales agrava aún más los problemas, por lo cual creo que el ministro debería tener alguna respuesta sobre estos temas, al menos una estadística de lo que se perdió y las políticas que piensa implementar”, dijo.

El diputado recordó que presentó el año pasado un proyecto para intentar aliviar las cargas que tienen los ganaderos, “que el Estado contribuya con los empleados para sostener la actividad y cuidar a los empleadores que siguen perdiendo cabezas por la presencia de pumas y zorros”.

Dijo que son millonarias las pérdidas en el Valle por la matanza de animales, “por lo que el ministerio de la producción no está a la altura de las circunstancias y difícilmente hablen de un plan ganadero cuando no pueden controlar la mortandad de los animales en la zona”.