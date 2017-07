A empresario pesquero le fracturaron el maxilar por una deuda de 600 mil pesos.

El juez de garantías Sergio Piñeda abrió la investigación por un caso en el que, por no haber pagado una deuda por la compra de mariscos, un empresario pesquero sufrió un golpe de puños que le produjo fracturas múltiples en el maxilar inferior.

Por el hecho se encuentra imputado Juan Jurado a quien se le endilga haber producido lesiones graves. Además por una semana el imputado no se podrá acercar a la víctima, a la vez que desde el Ministerio Público Fiscal y la defensa particular se baraja la posibilidad de una mediación.

El hecho se produjo el 19 de diciembre del año 2015 en la banquina de amarre de los barcos en el Puerto de Rawson. La víctima es Fabián Quiroga dedicado a la actividad comercial de la pesca. Según la descripción realizada por el fiscal general Sergio Ferrín, el intercambio de golpes de puños fue precedido por insultos por la deuda que, según el imputado, era de 600.000 pesos por la venta de mariscos que le había realizado a Quiroga y a su hermano y que “desde hacía un año que no nos pagaba”, según dijo el imputado en la audiencia.

Agregó que “le pedí que le diga a su hermano que me pague lo que me debe y me contestó ´yo no soy forro tuyo´. Fue en la timonera del barco. Ahí se me abalanzó y yo me defendí. El es socio con el hermano y ellos son de Puerto Madryn. Yo le reclamé que me paguen porque con mi padre justo necesitábamos dinero para reparar nuestro barco”. Según su abogado defensor, el doctor Matías Cimadevilla, Jurado también resultó lesionado producto de la pelea a tal punto que existe también una denuncia cruzada contra Quiroga en la Fiscalía de Rawson.

En la audiencia realizada en la Oficina Judicial de Rawson por video conferencia, Cimadevilla cuestionó la falta de comunicación interna entre los fiscales, en alusión a conversaciones informales y que no constan en el expediente, que había mantenido con el fiscal general Osvaldo Heiber –actualmente de feria judicial- para aplicar la figura de la mediación.

No obstante, Piñeda resolvió la apertura de la investigación contra Jurado por un plazo de seis meses por el delito de lesiones graves, además de la prohibición de acercamiento por el término de siete días. De esta manera deja abierta la posibilidad de aplicar la figura de la mediación, circunstancia a la que se podrá arribar cuando el fiscal general Heiber vuelva a representar en esta causa al Ministerio Público Fiscal.