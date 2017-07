La Subsecretaría de Transporte de Provincia evalúa alternativas por los altas costos del beneficio. Continuaría por lo que resta del 2017 pero está en duda para el 2018.

El Subsecretario del área, Pablo Schultz hizo declaraciones a una radio de Trelew donde dejó dudas sobre la continuidad del sistema implementado en 2014 por el ex gobernador Martín Buzzi.

El problema radica en que no tiene fuente de financiación específica y exclusiva y los fondos para la compra anticipada de boletos salen de las arcas generales detalló Schultz.

Agregó que el costo anual del beneficio es de 60 millones de pesos pero desde que fue sancionado nunca tuvo financiamiento propio.

Una alternativa sería reducir el número de boletos otorgados ya que han comprobado que no todos los que retiran usan el boleto gratuito.

Recordemos que acceden al mismo estudiantes de todos los niveles dentro del ámbito provincial ademas de auxiliares docentes, docentes y jubilados y pensionados.

El mecanismo es una compra anticipada de boletos a cada empresa de cada ciudad, según la demanda de los usuarios, y luego se cargan en la tarjeta SUBE o en el caso de Puerto Madryn, en la tarjeta propia que emitió la empresa CEFERINO.

Cabe agregar que en nuestra ciudad todavía no hay fecha para el retiro de vouchers para estudiantes, docentes y auxiliares; y respecto a jubilados, se entregaron pero no todos pudieron cargarlos en su tarjeta debido a que Provincia no acreditó los fondos correspondientes a la compra anticipada de boletos.