Inicio Cultura AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA FERIA DE PRODUCTORES Y DISEÑO Cultura AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA FERIA DE PRODUCTORES Y DISEÑO Jun 30, 2017 276 tweet En el marco de la X Edición del Madryn al Plato se desarrollará sábado y domingo en el SUM de la escuela 84, entrada por calle Mitre. Compartinos tu opinión Artículo relacionadosMás del autor AGENDA CULTURAL DEL FIN DE SEMANA UN ESTUDIO DE RADIO LLEVARÁ EL NOMBRE “JORGE GUILLERMO CORNEO” CONCIERTO DE COROS JUVENILES EN EL TEATRO DEL MUELLE Mas Noticias AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA FERIA DE PRODUCTORES Y DISEÑO Jun 30, 2017 AGENDA CULTURAL DEL FIN DE SEMANA Jun 30, 2017 UN ESTUDIO DE RADIO LLEVARÁ EL NOMBRE “JORGE GUILLERMO CORNEO” Jun 30, 2017 CONCIERTO DE COROS JUVENILES EN EL TEATRO DEL MUELLE Jun 29, 2017 ABEL PINTOS ESTARÁ EN MADRYN Jun 28, 2017