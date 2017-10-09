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Madryn, Argentina
lunes, octubre 9, 2017
LU17.com
Madryn
“QUE VUELVA PABLO”
VIDEO: OTRO DESAGÜE IRREGULAR A LAS AGUAS DEL GOLFO
COMIENZAN LAS REUNIONES POR EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018
REGULARÁN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE
RETORNAN LOS PATRULLAJES. MUNICIPALIDAD PONE COMBUSTIBLE A MÓVILES POLICIALES
Chubut
NEUQUEN TAMBIÉN RECLAMA FONDO DE “REPARACIÓN HISTÓRICA”
“LOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO NACIONAL VIENEN DE CAMPAÑA”
LA DELEGACIÓN DE LOS JUEGOS EVITA CAMINO A “LA FELIZ”
PARO DE LUZ Y FUERZA ESTE MARTES Y MIÉRCOLES
REALIZARÁN CURSO DE SALUD MENTAL
Trelew
COMIENZA EL PASEO ARTESANAL DÍA DE LA MADRE
MARCOS PEÑA LLEGA A TRELEW
MÁS DE 4 MIL PERSONAS EN MAGIRICA
MAGÍRICA EN TRELEW: UN DESFILE DE SABORES
MADERNA PRESIDIÓ CELEBRACIONES POR LOS 131 AÑOS DE TRELEW
Deporte
SALVADOR MÓNACO DEJÓ DE SER EL ENTRENADOR DEL DEPORTIVO MADRYN
“LA VUELTA AL VALLE DE CICLISMO” FUE PARA GARIBOLDI
EL AURINEGRO PERDIÓ UN PARTIDO INCREÍBLE
DE LOCAL GANA, GUSTA Y GOLEA
¿CUÁNDO JUEGA LA SELECCIÓN?
Turismo
EL MINISTERIO DE TURISMO TENDRÁ MAYOR PRESUPUESTO
EN DÍAS COMIENZA LA TEMPORADA DE CRUCEROS
PUNTA TOMBO TE ESTÁ ESPERANDO
MADRYN ES COADMINISTRADOR DE PUNTA LOMA
VUELVEN LOS FERIADOS PUENTE
Cultura
LA ESCUELA PROVINCIAL DE BALLET INCORPORÓ NUEVAS BAILARINAS
YA ESTÁN LAS PELÍCULAS SELECCIONADAS PARA EL MAFICI 2017
PORCHETTO DARÁ UN TALLER DE COMPOSICIÓN EN TRELEW
“EL MUNDO ES UN GPS QUE NOS OBLIGA A RECALCULAR TODO…
TRELEW SE PREPARA PARA “MAGIRICA”
Educativas
EDUCATIVAS 09 DE OCTUBRE DE 2017
EDUCATIVAS 06 DE OCTUBRE DE 2017
EDUCATIVAS 05 DE OCTUBRE DE 2017
EDUCATIVAS 04 DE OCTUBRE DE 2017
EDUCATIVAS 03 DE OCTUBRE DE 2017
Comunidad
INFORME A LA COMUNIDAD 09 DE OCTUBRE
INFORME A LA COMUNIDAD 07 DE OCTUBRE
INFORME A LA COMUNIDAD 06 DE OCTUBRE
INFORME A LA COMUNIDAD 05 DE OCTUBRE
INFORME A LA COMUNIDAD 04 DE OCTUBRE
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Cultura
LA ESCUELA PROVINCIAL DE BALLET INCORPORÓ NUEVAS BAILARINAS