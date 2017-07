“PRISMA” LA EXPERIENCIA PINK FLOYD

Llega a Puerto Madryn, Trelew y Comodoro Rivadavia la experiencia Pink Floyd “Prisma” que se encuentra transitando la segunda mitad de la gira 2017 y el próximo 31 de Agosto , 1 y 2 de Septiembre hará vibrar a la patagonia con este tributo a Pink Floyd; las entradas ya estan a la venta y las conseguis en Trelew, Discomundo , San Martín 60, Puerto Madryn, Boleteria del Cine Teatro , 28 de julio 129 y Comodoro Rivadavia, Don José , San Martín 647



Luego de haber recorrido los escenarios de los teatros más importantes de Capital Federal,La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Santa Rosa, Córdoba, Viedma, Tandil, entre otras ciudades, durante de estos 2 años de gira y de haber sido reconocida por la cadena Internacional de cines SHOWCASE -quién la eligió para la difusión de la última película de Roger Waters: The Wall, en septiembre del año pasado-, la banda local que revivió la magia de la banda Británica está más activa que nunca.

A lo largo de su variada trayectoria, Pink Floyd supo cosechar desde clásicos del rock progresivo y psicodélico, obras conceptuales sin igual, a discos más filosóficos con temáticas sociales y políticas, siempre acompañados de la música idónea para transmitir a la perfección la sensación que los músicos británicos pretendían. Todo esto sumado a unas maravillosas e imponentes puestas en escena en sus presentaciones, hicieron que Pink Floyd dejara, para siempre, su marca en la historia de la música como una de las bandas más influyentes e innovadoras de todos los tiempos.

Por todo esto es que la propuesta de Prisma no es para nada sencilla, sin embargo tras mucho esfuerzo, el resultado es increíble: Dos horas de grandes clásicos de discos como The wall, The darkside of the moon, Wish you were Here, Animals, junto con algunas joyas de la primera época para los más fanáticos; 10 músicos en vivo sumados a una excelente puesta en escena, show de luces, láser, video, efectos, y más sorpresas.

Francisco Fresard, cantante de la banda, nos comenta: «A la hora de un tributo, y sobre todo teniendo en cuenta el grupo en cuestión, quienes asisten a este tipo de eventos buscan un plus más allá de las canciones. Es por eso que en cada presentación intentamos representar lo más cuidadosa y respetuosamente posible la esencia de la mítica banda londinense. El show entonces, además de lo auditivo, está complementado por una puesta en escena con luces, videos y efectos que, sumados a la energía sobre el escenario, le hace verdadero honor a nuestro lema e invita a la gente a disfrutar plenamente de La Experiencia Pink Floyd.».

Prisma se completa con Diego Martínez y Santiago Girado en guitarras, Agustín Noceto en batería, Agustín Caputo en bajo, Martín Espinosa en teclados, Natalia Valeria, y Jazmín Guerendiain en coros, y Ángel Villafañe en saxo.