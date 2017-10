Juan Leyrado se presenta con la comedia dramática “El Elogio de la Risa” este sábado 28 de Octubre a las 21 en el Teatro Español.

Escrita y dirigida por Gastón Marioni, “El Elogio de la Risa” es una obra que invita a celebrar y reflexionar sobre cómo vamos cambiando con el paso del tiempo, a medida que vamos aprendiendo, creciendo y envejeciendo. La vida está repleta de dificultades, pero quedará probado que de la mano del humor puede ser totalmente distinta. Una historia llena de audacia, valentía, humanidad y sobre todo, mucho humor.

Mientras espera a su mujer para festejarle el cumpleaños, entre la impaciencia y las ganas de celebrar, el entrañable protagonista de la historia comienza a rememorar la historia de su vida. Así surgirán como destellos, como si se tratara de un cuento, un entretejido de recuerdos, vivencias y sensaciones acerca de un amor que tuvo su origen en la risa.

Será una experiencia conmovedora para este hombre que, sin buscarlo ni imaginarlo, descubrirá una nueva mirada sobre su propia historia. Así, él se redescubrirá en otro tiempo, en otra edad… Pero con la misma risa, intacta, saludable, y con energías renovadas para celebrar la vida a viva voz y con alegría plena.

La palabra de Leyrado

“Es una experiencia que como actor me remite mucho a mis inicios de alumno, en los cursos con Alezzo y Alejandra Boero, cuando la tarea transitaba pura y exclusivamente a partir de uno mismo. Al no tener un compañero que te dé un pie, lo provocás vos mismo adentro tuyo. Es un trabajo solitario. A mí me gusta mucho trabajar en grupo y con los otros pero también descubro que hay una zona bastante privada de la tarea de uno que está bueno transitarla y tenía ganas de hacerlo”, comentó el actor a TN.

“Habla del tiempo y de las relaciones, habla de la pareja en el tiempo. Pero todo eso en relación con la risa. La risa es el leit motiv fundamental que motiva que este hombre, mientras espera a su mujer para festejarle el cumpleaños, empiece a transitar momentos de su vida con su pareja, con esta mujer de muchos años. Esos momentos fueron tejidos, cosidos, por la risa. La risa fue la protagonista, fue el encuentro a partir de una risa. Ellos se encontraron y esa risa los acompañó toda su vida. Los sacó de momentos difíciles, les hizo ver cuáles eran los difíciles de verdad y cuáles no”, agregó.

“Es la revalorización de la risa, el elogio, algo que todos tenemos y en lo que no siempre nos apoyamos y confiamos”, finalizó Leyrado.