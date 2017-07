La Selección Argentina femenina de beach handball participó del Mundial Juvenil en Islas Mauricio (África) que contó con la presencia de la trelewense Agustina Torres. El conjunto Albiceleste hizo historia y logró el tercer puesto.

Con respecto a la zona de grupos, Argentina derrotó a Paraguay por 2 a 0, venció a Croacia por 2 a 1, mientras que con Hungría perdieron 2 a 0. Luego, en la segunda fase derrotaron a China Taipei 2 a 0 y ya clasificadas a cuartos, perdieron frente a Holanda en shoot out. En cuartos de final le ganaron a China en shoot out, mientras que en las semifinales se enfrentaron a Holanda nuevamente y perdieron 2 a 0. En el tercer puesto se midieron con Portugal, logrando la victoria en shoot out.

“Sabemos que estamos haciendo historia, hacía mucho tiempo que el beach handball no estaba en los primeros lugares a nivel mundial” destacó la trelewense en dialogo con LU17.

Con respecto a su trayectoria, Torres agregó: “handball practico desde chica, pero beach handball hace un año y medio. Fue un esfuerzo doble en lo personal porque no tuve tanta práctica y lo tuve que complementar con gimnasio”.