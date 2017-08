Guillermo Brown hizo historia por la tremenda campaña que realizó, con un equipo que se había armado para mantener la categoría y peleó el ascenso hasta el final.

Más allá de la campaña, el hincha de Brown se quedó con la sensación de que estuvo muy cerca de, por lo menos, forzar un desempate con Chacarita. El conjunto de Gastón Esmerado perdió puntos claves en los últimos partidos y se quedó sin el sueño del ascenso a primera división.

“No hicímos el partido que planteamos pero las situaciones las creamos. Ahora me lamento partidos que no pudimos ganar, como Santamarina, Juventud Unida de Gualeguaychú y Atlético Paraná. Dimos todo lo que teníamos, estamos vacíos por dentro, no nos quedaba más por dar. A la gente le digo gracias por acompañarnos, por seguirnos en este sueño loco hasta el final y perdón” destacó Franco Flores, uno de los jugadores más importantes y regulares a lo largo de la campaña de Guillermo Brown.

Foto: brown2000.