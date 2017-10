“La ciudad Feliz” sigue a pura fiesta deportiva con el desarrollo del tercer día de competencia de la Instancia Nacional de los Juegos Evita y con los chicos y jóvenes chubutenses como protagonistas en Mar del Plata.

En lo deportivo, Miquela Melián fue la encargada de abrir el marcador para Chubut ante Misiones en el debut del fútbol 7 femenino que terminó con derrota de las chubutenses (3-1). “La estamos pasando muy bien y con mucha ansiedad porque es la primera vez que vengo a un Juego Evita Nacional”, comentó la comodorense antes del encuentro en el complejo de césped sintético del Once Unidos de Mar del Plata.

Para Belén Duarte, en su primera experiencia en los Evita Nacional, “está todo muy bueno. Es algo nuevo y está muy bueno tanto para mí como para mis compañeras. Por lo que vimos vamos a tener grandes rivales en este Nacional pero tenemos equipo para enfrentarlos”.

En materia de resultados, el ajedrez entregó una medalla de oro y una de plata mientras que el atletismo sumó sus dos primeras preseas plateadas.

El Polideportivo de Mar del Plata concentró a la gran mayoría de los deportistas en un mismo escenario. Allí Chubut tuvo una muy buena jornada con las pruebas de campo y pista de atletismo. Juan González, medalla de plata en los 110 metros con vallas, dijo que “la verdad que muy emocionado, muy contento. Es la segunda vez para mí en un Nacional Evita y me llevo una medalla. Es muy lindo esto que se me dio, si bien entrené para ganar la de oro, no se le puede sacar mérito al podio”.

Para el atleta chubutense “llevar otra medalla para la delegación es muy bueno, algo grandioso. Realmente no puedo explicar la sensación que tengo, es muy lindo lo que siento. Es un torneo donde hay mucha competencia y es donde se empiezan a ver los mejores deportistas”.