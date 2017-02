SE POSPUSO EL RECITAL DE MAXI TRUSSO

Debido al mal tiempo, las lloviznas persistentes y el pronóstico que indica mal tiempo, se pasó el show del artista argentino para este domingo.

El ciclo de espectáculos gratuitos organizados por el Municipio continuará el domingo a las 20 tras posponer la cita que estaba prevista para este sábado a las 21 con el show de Maxi Trusso.

El músico desembarcó por primera vez en Puerto Madryn y el momento del dance electrónico llega a la ciudad con toda la elegancia de un gentleman.

Este domingo a partir de las 20 sonarán varios de sus éxitos como “Taste Of Love”, “Make You Mine”, “Streets Of Rock & Roll” y el hit “Please Me”. Pero, según comento durante la conferencia de prensa tras arribar a la ciudad, también deleitará con temas de su nuevo corte, que lanzará próximamente.