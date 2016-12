SOLIDARIDAD MENDOCINA LE SALVA LA VIDA A MÉDICO MOTERO CHUBUTENSE

El médico Horacio Freile, que tuvo un accidente mientras viajaba en moto, despertó la solidaridad de los mendocinos, tras estrellarse en la ruta 7 en esa provincia.

Según indica el Diario Los Andes, el calor y un pedazo de caucho de una cubierta de un camión hicieron que Horacio Freile (41) cayera de su moto cuando circulaba por el Acceso Este en San Martín. Hasta que no despertó, cuando ya estaba internado, este médico chubutense, que está de vacaciones por Mendoza, no supo exactamente qué sucedió pero su familia sí y están agradecidos por la solidaridad de los mendocinos.

Solange Freile, hermana de Horacio, contó que la ayuda de la gente le salvó la vida a su hermano que quedó tirado al costado de la ruta en plena siesta mendocina. “Mucha gente se paró para ayudarlo, llamar a la ambulancia y asistirlo”, afirmó. A partir todo fue una sucesión de personas que colaboraron desinteresadamente tras un accidente que podría haber sido fatal.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se produjo ayer en San Martín sobre ruta 7 a la altura del km 1.000 alrededor de las 14. Por allí circulaba Freile con su moto cuando accidentalmente pisó un pedazo de caucho que se había desprendido de la cubierta de un camión. Perdió el dominio de su moto y cayó sobre los separadores del carril.

Una vez que la ambulancia llegó al lugar encontró al hombre con perdido de conocimiento y fue llevado al hospital Perrupato con traumatismo encefalocraneano. “Ahora mi hermano lo trasladamos a una clínica privada en Mendoza y eso también fue gracias a la ayuda de la gente. Un fletero nos ayudó con la moto y no nos cobró nada. También se acercaron al hospital integrantes de grupos de motoqueros para ofrecer ayuda”, dijo emocionada Solange.

Su agradecimiento también incluyó al personal de la Policía de Mendoza y la comisaría 12 de San Martín. “Siempre se hablan mal de la policía pero con nosotros se han portado muy bien. No conocíamos Mendoza y nos han asistido en todo”, dijo la mujer. También se sintió aliviada de que su hermano no fuera víctima de oportunistas. “Llevaba mucha encima y nos devolvieron todo. Nos entregaron todas sus pertenencias y no faltaba nada “agregó.

Horacio Freile es un oftalmólogo reconocido en toda la Patagonia y la noticia de su accidente impactó a muchos. Ahora está internado en un clínica privada en Mendoza y se recupera de sus lesiones.

Fuente y foto: Diario Los Andes de Mendoza