TIERRAS DE LA ARMADA: NO HAY AVANCES

El intendente Sastre dijo que la Municipalidad de Puerto Madryn sigue adelante con las gestiones para lograr el manejo de las tierras ubicadas en el ejido de la ciudad.

Tras la posibilidad de que el gobierno de Macri pudiera estar interesado en vender hectáreas en poder del Estado argentino en la Península Valdés, el intendente Ricardo Sastre indicó que “respecto de las tierras que la Fuerza tiene en nuestro ejido Urbano, por el momento, no existen novedades de avances”.

Sastre comentó que: “cuando estuvo en nuestra ciudad la Ministra Bullrich, a principios del año pasado, retomamos las gestiones para darle a ese sector de las denominadas ‘Tierras de la Armada’ una funcionalidad territorial necesaria para una ciudad en constante crecimiento y expansión y con necesidades habitacionales que todos conocen”.

De acuerdo al recorrido que las autoridades nacionales realizaron días pasados en la zona, no fueron las de Madryn, las incluidas en la evaluación: “Si bien no fuimos anticipados de los objetivos de las recorridas por la Península, al no ser estas parte de la ciudad, no inferimos con qué objetivos se realizaron. Nuestras gestiones, que están siempre presentes y sobre la mesa de trabajo, refieren a las ubicadas en la zona sur y sureste de Puerto Madryn, ubicadas tras la zanja de guardia y en la zona del Golfito”, explicó Sastre mediante un comunicado de prensa.