La policía fue convocada al lugar cuando los halló el personal de seguridad. Los chicos tienen 12 y 13 años. Dijeron que el juego consiste en aguantar 24 horas dentro del local sin ser descubiertos.

El comisario Ciro Javier Guzmán informó en una entrevista a FM Tiempo Puerto Madryn (99.1) que el episodio ocurrió alrededor de la 01:00 de este martes y dijo “ocurrió algo inexplicable, nos llamaron del Changomas porque en el interior había tres menores, dos de 12 años y uno de 13, que habían quedado encerrados, nos avisa la guardia del local de esta situación y cuando vamos a identificarlos nos dicen los menores que se trata de un nuevo juego que estaban implementando”.

“Nos contaron que era un juego que consistía en tratar de permanecer 24 horas haciendo supervivencia dentro del supermercado; así que no fueron demorados ni detenidos, en el mismo lugar se convocó a los padres y fueron restituidos” dijo el funcionario policial.

Guzmán contó que al ser consultados, los chicos indicaron que “el juego que estaban implementado consiste en quedarse escondidos dentro del local y ver cuantas horas pueden estar” y comentó que en este caso puntual el comercio cerró pasadas las 21 horas y recién a la 01 del martes recibieron el alerta.

“Si hubieran querido sustraer algo, lo agarraban y se hubieran ido” dijo el policía, quien manifestó su preocupación por lo acontecido.

También sostuvo que no había denuncia de los padres sobre la ausencia de los menores, “hay padres que están acostumbrados que los niños estén mucho tiempo fuera de la casa, personalmente hemos visto situaciones que los chicos salen a un cumpleaños a las once de la noche y al otro día al mediodía todavía no han regresado a su domicilio, vuelven muy tarde y a veces vemos chicos deambulando sin que tengamos ninguna denuncia ni queja de los padres”.

El Comisario Guzmán aseguró que se tomarán precauciones para evitar futuros casos, “veremos con el personal de adicional si podemos dejarlo hasta el cierre definitivo del local y recorrer con los empleados que quedan”.

