ARGENTINA ES EL SEGUNDO MÁS CARO DE LA REGIÓN EN COMBUSTIBLES

Es por el alto componente impositivo y en base al precio por litro calculado en dólares.

En la Argentina, donde los impuestos representan el 41% de lo que se paga por cada litro de nafta, el precio de los combustibles es de los más altos de la región.

El precio promedio del litro se ubica en US$ 1,20, cifra que ubica al país en el segundo lugar de América latina. Uruguay con US$ 1,60, un 33% más el litro de nafta, es el más caro de la región.

En Chile, el litro está a US$ 1,15; Brasil US$ 1,11; Paraguay US$ 0,98; y Perú US$ 0,97.

Venezuela tiene el combustible más barato con el litro a US$ 0,01.