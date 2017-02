MAXI TRUSSO HIZO BAILAR A 10 MIL PERSONAS

Fue en el marco de un nuevo recital gratuito en el escenario mayor y el que inauguró febrero. Un verano que tiene shows para todos los gustos.

Maxi Trusso, el cantautor argentino de música electropop, brindó hoy un magnífico show en una nueva fecha del ciclo de recitales gratuitos al aire libre en el escenario mayor de Brown y Lugones.

En esta oportunidad, 10 mil personas aproximadamente fueron parte del evento organizado por la Municipalidad de Puerto Madryn en conjunto con Radio Brava. “Estamos muy satisfechos porque ha sido un show espectacular. Más allá de que la temperatura no fue la ideal, el público disfrutó y se fue contento una vez más”, expresó el intendente Ricardo Sastre.

Pasadas las 18.30, miles de personas de todas las edades se congregaron en el escenario principal para vivir una noche diferente con música electrónica y electropop.

El encargado de abrir la tarde fue el DJ Sebastián Villada, quien tocó durante más de una hora. Tiene 26 años y desde hace 12 se dedica a este género musical. Oriundo de Puerto Madryn, vive actualmente en La Plata y actúa en diferentes sitios de la provincia de Buenos Aires.

Cerca de las 21, apareció en el escenario mayor Maxi Trusso, quien presentó sus producciones más conocidas como “Make You Mine”, “Taste Of Love”, y el hit “Please Me”. Aunque, deleitó también con nuevas creaciones, las cuales formarán parte de un nuevo corte próximo lanzarse. Se trata del músico vanguardista, que se nutre de una variedad de géneros, que se destaca por su particular voz y efectos musicales que hacen a la singularidad de sus canciones, el exitoso artista que visitó por primera vez el Golfo Nuevo.