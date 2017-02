MAXI TRUSSO ESTARÁ EN EL ESCENARIO MAYOR

El ciclo de espectáculos gratuitos organizados por el Municipio continuará este sábado con el show del reconocido cantautor argentino. En la previa, desde las 20, actuará el DJ local Sebastián Villada.

Luego de estar Las Pelotas en el escenario mayor de Brown y Lugones llega el turno de del cantautor argentino de música electropop, Maxi Trusso desde las 21.

El músico, Maxi Trusso, desembarca por primera vez en Puerto Madryn. El artista del momento del dance electrónico llega a la ciudad con toda la elegancia de un gentleman.

Este sábado, desde las 21, sonarán varios de sus éxitos como “Taste Of Love”, “Make You Mine”, “Streets Of Rock & Roll” y el hit “Please Me”. Pero, según comento durante la conferencia de prensa tras arribar a la ciudad, también deleitará con temas de su nuevo corte, que lanzará próximamente.

Como ya es costumbre en los recitales que organiza la Comuna, las bandas y músicos locales son los encargados de inaugurar la noche. En esta oportunidad, desde las 20, el DJ Sebastián Villada deleitará a los presentes con un gran repertorio de música electrónica.