En una nueva sesión del Concejo Deliberante, este jueves se sancionarán la regulación de las actividades deportivas y reglamentarán las oficinas contra la Trata.

La Comisión de Gobierno le dio despacho al proyecto del concejal Enzo Terrera quien propuso un marco regulatorio para las actividades deportivas, remuneradas, que se desarrollen al aire libre. Por otro lado, también se aprobaría la Comunicación presentada por el bloque de Chubut Somos Todos que aportará el marco legislativo para que el VIP de Villegas, clausurado tras las denuncias por prostitución, se transforme en oficinas de concientización contra la Trata de Personas.

“En la Comisión de Gobierno hemos analizado el Proyecto de Ordenanza para regular las actividades físicas y deportivas al aire libre, que sean remuneradas. Nuestra intención es avanzar en prevención y asegurarnos, por ejemplo, que las personas que dicten las clases tengan los conocimientos necesarios”, destacó Terrera quien agregó: “En la Sesión de mañana lo vamos a aprobar, pues según expresaron desde los distintos los Bloques, están de acuerdo y lo acompañarán”.

En este sentido, es importante aclarar que no está prevista sanción o multas para quienes no se empadronen o adecúen a la Ordenanza. “En otras palabras, quiere decir que detrás de esto no existen fines recaudatorios”, especificó el edil.

Por el contrario, el empadronamiento de quienes realicen estas actividades fomentará, en última instancia, la conformación de Asociaciones Civiles. Ello hará posible gestiones en materia de infraestructura, equipamiento o subsidios.

Además, con esta herramienta el Municipio encarará capacitaciones gratuitas a los fines de garantizar y facilitar la regularización de cada situación.Incluso, se establecerá un programa especial de beneficios para instructores, cuyo objeto será la mejora en la calidad de la prestación.

Contra la Trata de Personas

La semana pasada, los ediles oficialistas ingresaron una Comunicación para reformar el inmueble de la calle Villegas, clausurado por la Justicia Provincial tras conocerse casos de prostitución. Allí se ejecutarán oficinas donde se desarrollen programas integrales de prevención y asistencia a las víctimas del delito de trata de personas.

“Lo ideal sería otorgarle un espacio de trabajo al Comité Interdisciplinario y Multisectorial, donde estamos trabajando desde distintos sectores”, resaltó Christian Dames. “Así, podremos avanzar en propiciar la asistencia integral a las víctimas de Trata a efectos de contener la situación de emergencia social que las afecta y también generar mecanismos eficaces de protección contra eventuales actos de represalia”, finalizó.