El legislador provincial de Chubut Somos Todos, Adrián López, dijo que insistirán con el pedido de expulsión presentado en octubre. Es a raíz de la ratificación del Superior Tribunal de Justicia del Chubut de las condenas a 2 años y seis meses de prisión en suspenso.

Agregó que de no ser excluidas de la Legislatura los diputados podrían incurrir en el delito de encubrimiento.

El diputado Adrián López recordó además que la actual diputada tuvo vinculaciones en dos causas más; una por el reemplazo de buques de la Flota Amarilla por otros de mayor capacidad de bodegas, en contra de las leyes vigentes; en esta causa fue sobreseída en Segunda Instancia por la Cámara Penal de Trelew, pero la Fiscalía apeló y aún no hay una resolución definitiva en la instancia superior.

La otra causa también se vinculó a ALPESCA por el crédito de 10 millones de pesos sin garantías a Oma “Cura” Segundo cuando estaba al frente de ALPESCA.

Por esta última la ex Ministra fue sobreseída e irán a juicio el ex Gobernador Martín Buzzi y el ex Ministro Coordinador Carlos Eliceche.

Cabe agregar que el Fiscal General de Puerto Madryn, Daniel Báez, confirmó en la mañana del lunes la resolución firmada por los ministros del Superior, Alejandro Panizzi, Miguel Donnet y Mario Vivas.

Ratificaron el fallo de Primera Instancia de la Jueza Stella Eizmendi, y de Segunda Instancia de la Cámara Penal de Puerto Madryn, determinando que tanto Dufour, en su calidad de Ministro responsable del Comité de Administración, como de Omar Albornoz, presidente del Comité, fueron advertidos con anticipación de la precariedad de la flota de ALPESCA ante una eventualidad climática y que no actuaron en consecuencia para evitar cualquier situación.