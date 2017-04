Un automovilista le propinó una trompada a un joven que colaboraba con personal de Tránsito.

Este martes a la tarde un agente que se desempeña en la Agencia de Seguridad y Prevención de la Municipalidad de Trelew, en momentos en que se encontraba realizando tareas para ordenar el transito, sufrió una agresión física por parte del conductor de un vehículo.

El director de Guardia Urbana, Cristian Peña, señaló que el sujeto que le propinó un golpe de puño al agente municipal fue identificado y que se labró un acta de infracción, la cual fue dirigida al Tribunal de Faltas. Además el empleado agredido radicó la denuncia correspondiente en la Comisaria 2º.

“El agente se encontraba colaborando con personal del área de Transito en Fontana, entre Colombia y Ecuador, ordenando la circulación vehicular, porque allí la gente iba a abastecerse de agua. Un sujeto a bordo de un Chevrolet Corsa no acató la recomendación de no pasar, y luego le efectuó un golpe de puño en el rostro” relató el funcionario municipal.

Peña manifestó que “cabe la denuncia por la agresión, y la falta porque este conductor no acató la orden. El agente se encuentra bien, no fue de gravedad, pero son actos que no se deben dejar pasar”.