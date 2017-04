Se debe definir cuantos jueces intervendrán en la causa de los 10 millones a Omar Segundo.

La Cámara de Trelew deberá decidir si el juicio a Martín Buzzi y Carlos Eliceche por el crédito de 10 millones a Omar “Cura” Segundo lo debe hacer uno o tres jueces. Lo dispuso el Superior Tribunal de Justicia.

El Superior Tribunal de Justicia dispuso que la Cámara Penal de Trelew resuelva si el juicio oral y público contra el ex gobernador Martín Buzzi y su ex ministro coordinador, Carlos Eliceche, sea realizado con uno o tres jueces. La causa es por el “crédito exprés” otorgado por el Gobierno Provincial en 2013 al empresario Omar Segundo, por entonces presidente de la ex Alpesca, de 10 millones de pesos.

La resolución está firmada por los ministros Jorge Pfleger, Mario Luis Vivas y Miguel Ángel Donnet y declara “competente a la Cámara en lo Penal de la Circunscripción con asiento en Trelew para conocer y juzgar la cuestión de competencia suscitada entre los Jueces actuantes”. El conflicto está relacionado a si el juicio se debe realizar con un tribunal unipersonal o colegiado.

Fuente: Ministerio Público Fiscal.