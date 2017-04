“Por razones estrictamente personales he decidido bajar mi candidatura a diputado nacional por el sublema Primero Chubut del PJ”, informó el empresario.

El justicialismo tiene un precandidato menos para las próximas elecciones legislativas. Uno de los primeros en demostrar su intención de ser diputado nacional había sido el empresario y dirigente Jorge Aidar Bestene, quien en las últimas horas hizo circular un comunicado mediante el cual aclaraba que deja sin efecto su candidatura.

“Quiero informar que por razones estrictamente personales he decidido bajar mi precandidatura a diputado nacional por el sublema #PrimeroChubut del Partido Justicialista”, detalla en la carta pública, al tiempo que indica: ““No hay cuestiones políticas ni de otra índole que puedan mezclarse con esta decisión que he tomado. Sostengo todos y cada uno de los conceptos que expresé desde comienzos de marzo cuando anuncié mi intención de ser precandidato. Sigo creyendo que no hay una política del Gobierno nacional para la Patagonia. Que es necesario que todos los legisladores nacionales patagónicos unan fuerzas para cambiar ese destino que nos quieren imponer. Y también sigo creyendo que los cinco legisladores nacionales por Chubut deben trabajar fuertemente por y para todos los chubutenses”.

“Los postulados de #PrimeroChubut no se agotan con mi decisión. La estructura que hemos armado en estos meses seguirá aportando ideas y personas para llevar adelante el cambio que venimos pidiendo: gestionar desde la política y escuchar a la gente para volver a poner a Chubut en el lugar que se merece”, finaliza el comunicado.

Foto: Diario Jornada