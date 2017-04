El panorama de potabilización del río también genera complicaciones en la capital provincial donde la Municipalidad reparte agua en diversos barrios.

La Municipalidad de Rawson intensificó este lunes el reparto de agua a la comunidad a través de camiones propios y alquilados, con el objetivo de que los vecinos cuenten con el recurso que, se aclaró, es no potable y destinado a la limpieza hogareña y la higiene personal. Luego de haberse iniciado la tarea de distribución el fin de semana largo, este lunes se dispuso en más sectores: además del Área 12, donde ya se había destinado, se sumaron el barrio 3 de Abril, Gregorio Mayo y un camión satélite que abasteció a las oficinas municipales y a otros sectores, según la demanda emanada de las Asociaciones Vecinales, con las que se está en permanente contacto.

La distribución municipal responde a la necesidad surgida de la imposibilidad, por parte de las cooperativas de la zona, de potabilizar agua debido a los altos niveles de turbiedad de los cursos naturales.

Al respecto, Luis Evans, director de Servicios Públicos de la Municipalidad de Rawson, precisó: “Comenzamos el fin de semana con el aporte de agua en el Área 12, a pedido de la presidenta del barrio. Toda la noche del sábado y del domingo estuvo allí”. Y explicó: “Le aclaramos a la gente que no es agua potable; es agua para uso domiciliario, para lavado y para los baños, pero ningún camión de la Municipalidad está distribuyendo agua potable”.

Además este lunes se afectó “un camión en el playón del barrio 3 de Abril, un camión en el Gregorio Mayo, frente al Centro Comunitario; y el que estaba frente al Centro Comunitario del Área 12, se trasladó al loteo social, ya que mucha gente no podía llegar al Centro Comunitario”.

De manera complementaria, añadió Evans, “por decisión de la intendenta Rossana Artero, los camiones que estaban afectados a forestación y riego, determinamos que estén distribuyendo agua. Con ese camión se le está suministrando agua al municipio, al IAC, y a las vecinales que nos pidan”.

Especificó que “el agua que nos da la Cooperativa es potable, pero nosotros no contamos con los tanques habilitados ni capacitados para que siga siendo potable cuando sacamos la cañería. Son regadores que toman agua del río, entonces no es agua apta para consumo, ni podemos decir que la puedan potabilizar en sus casas. Pero sí sirve para limpieza”.

“Además la Cooperativa está con unos semis de 25.000 o 30.000 litros que sí llevan agua potable recorriendo los barrios. Eso lo hace la Cooperativa y no tenemos injerencia”, agregó.

Al respecto dijo que desde la Municipalidad se carga el agua en los camiones desde la Cooperativa a las 8,15 de la mañana y de ahí se distribuye en los barrios; y mencionó que no hay “límite de cargas para los vecinos, que pueden acercarse con lo que tengan: tambores, bidones, fuentones, baldes, botellas”.

Y concluyó: “Le pedimos a la gente que no se enoje, porque a veces van y retan a los muchachos que no tienen nada que ver. No es culpa nuestra, sí una responsabilidad de todos salir de esta situación, por eso estamos trabajando todo el día, sin horarios. Tratamos de hacer las cosas lo mejor posible”.

