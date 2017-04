En la plataforma en internet Change.org se habilitó una petición a las autoridades provinciales exigiendo una solución a la falta de agua en Chubut. En pocas horas hubo más de 1.500 adherentes.

En Change.org, personas de todo el mundo inician campañas, movilizan a otros ciudadanos y colaboran con tomadores de decisiones, para promover soluciones. Es una página web que replica en redes sociales visibilizando pedidos y reclamos de distinta índole.

El viernes 21 de abril se habilitó un pedido virtual al Gobernador de la Provincia del Chubut, Mario Das Neves, para dar una pronta solución a la falta de agua potable para los habitantes de la provincia que no tienen el recurso producto de las intensas lluvias que enturbiaron las aguas del río Chubut imposibilitando la potabilización del vital elemento.

La petición detalla: “Los ciudadanos de la provincia de Chubut exigimos de manera urgente la solución al problema del agua potable de red que en algunos sectores de la ciudad lleva más de 15 días sin el servicio, así como el descuento en las facturas de la cooperativa eléctrica de los días en lo que no contamos con el servicio y nos oponemos rotundamente a cualquier tipo de aumento por parte de la misma, así mismo solicitamos como derecho humano básico, sea el Estado quien se ocupe de suministrar agua potable casa por casa de manera urgente y gratuita, teniendo como prioridad persona mayores y discapacitados que no puede acarrear agua, además exigimos partes oficiales y unificados respecto de la situación en los establecimientos escolares y responsabilizamos directamente tanto al gobierno de Chubut como al Nacional, ante cualquier proliferación de enfermedades y ante ésto declarar no solo la emergencia hídrica sino también sanitaria”.