La Cooperativa informó que avanza con los trabajos en Planta para llevar adelante la distribución de agua potable.

“Seguimos avanzando en el plan de normalización de distribución de agua potable”, comunicaron desde Servicoop. La construcción del sedimentador, aledaño a la planta potabilizadora, servirá de alimentador de agua cruda con menores índices de turbiedad.

A pesar de los trabajos que realizan, siguen potabilizando agua por debajo del régimen normal pero en forma regular, lo que les permitirá distribuirla a otros sectores de la ciudad durante el fin de semana.

Por otro lado, desde la Cooperativa informaron que durante esta tarde se recibirán nuevos químicos de la ciudad de Bs. As., mediante la logística coordinada por la firma Aluar, para continuar mejorando los regímenes de potabilización del agua.

“Desmentimos cualquier comunicado no oficial que indique que no estaremos potabilizando durante el fin de semana. El trabajo de investigación y mejora es continuo y no cesará hasta conseguir la normalización del suministro”, informaron.