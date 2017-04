Preocupa la situación del río que registra un crecimiento muy importante a la altura de Las Plumas y el Valle Inferior. Una pequeña localidad quedó devastada y se cayeron torres que transportan energía desde Futaleufú a Puerto Madryn.

El río arrasó con las viviendas situadas cerca de la costa del río entre Las Plumas y Los Altares, a la vera de la ruta 25. Durante la tarde del domingo quedaron bajo las aguas el Matadero y el campo de jineteada y se inundó el cámping de esa localidad, indicó la jefa comunal Nilda Tolosa.

“Sufrimos una fuerte crecida del río. Nos inundó una parte del pueblo. No afectó a la población excepto tres viviendas autoevacuadas. Entró en una vivienda.Se llegó de agua el Centro de Acopio donde guardamos herramientas y maquinarias. Aún no podemos acceder a ese lugar porque el agua que entró es mucha. Casi un metro. No pudimos ingresar”, informó Tolosa a Jornada.

La jefa comunal aseguró que las familias autoevacuadas “están en domicilios de otros familiares o amigos esperando que baje el río. Solo en una casa entró agua. Por precaución están fuera de sus viviendas”.

El Mirasol

“El problema más grande está en Aldea El Mirasol que fue arrasada por el arroyo. Entró agua en viviendas, en la escuela, dio vuelta zepelín, hubo escapes de gas y demás. Está la situación controlada gracias a los vecinos y la directora de la escuela que hace de coordinadora del lugar. Se organiza con la comida. Está imposible acceder”, informó Tolosa.

La aldea se encuentra a 80 kilómetros de Las Plumas, con acceso por la ruta provincial 59 de ripio, y a 240 kilómetros de Trelew.

Por otra parte, esa pequeña localidad provincial sufrió el derrumbre de tres torres de alta tensión mientras que otras torres se encuentran comprometidas por la fuerza del agua del arroyo que pasa por esa región, que recibió un gran aporte de líquido tras las últimas lluvias.