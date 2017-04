Por los reajustes jubilatorios 11.509 personas serán beneficiadas, según informó el titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso.

El Director Ejecutivo de la ANSES, informó que a partir de próximo mes, 11.509 jubilados de la provincia de Chubut cobrarán sus haberes con el reajuste correspondiente al Programa de Reparación Histórica.

Gracias a la Reparación Histórica, el haber promedio de los jubilados que aceptan la propuesta de la ANSES pasa de $9697 a $12.753, lo que representa un aumento promedio del 31% Por este motivo, al momento ya 430.525 personas dejaron de percibir la jubilación mínima.

En todo el país, de las 1.012.181 personas que percibirán la Reparación Histórica desde mayo, la mayoría de los jubilados son de Buenos Aires (421.392), seguidos por los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (155.114), Santa Fe (81.986), Córdoba (78.406) y Mendoza (42.761).

Del millón de jubilados, ya 573.115 jubilados se adhirieron al Programa, es decir, que aceptaron la propuesta a través de la página web de la ANSES y también lo hicieron sus abogados. De ellos, 189.604 acuerdos ya fueron firmados con huella digital, tanto por los jubilados como por sus abogados y se enviaron a la justicia los primeros 89.697 casos sorteados.

A partir de mayo, se les abonará en forma anticipada el reajuste de haberes por Reparación Histórica a los jubilados mayores de 80 años que hayan recibido y no hayan rechazado la propuesta, hubieran o no iniciado juicio previo. Todos aquellos que cobraban la jubilación mínima y se vieron alcanzados por la Reparación Histórica. De esta manera, no quedará ningún jubilado o pensionado al que le corresponda un reajuste de haberes cobrando la jubilación mínima ($6394).