El municipio confirmó el incidente donde fue sorprendido un empleado de Desarrollo Social. Hubo mucha sorpresa.

Treinta alcoholemias positivas, entre ellas un empleado de la Municipalidad de Trelew, fue el saldo del control vial del fin de semana largo.

El secuestro del vehículo que dependía de la Secretaría de Desarrollo Social, según dijo a Jornada el titular a la Agencia de Seguridad Vial, Segundo Almonacid, “demuestra que no hay contemplaciones. No las hubo y no se las va a tener con nadie”.

El funcionario indicó que “se realizaron operativos en distintos puntos: 30 alcoholemias entre sábado y domingo. La idea es seguir trabajando y realizando prevenciones: se trata de gente que está pasada del grado de alcohol no puede manejar”.

Prevención fuerte

El control de alcoholemia se realizó en forma paralela a la solicitud y exhibición de la documentación del vehículo. “Hay que seguir fuertemente con la prevención. Todas las campañas que se pueden realizar para que la gente tome conciencia, sirve. El vehículo es un arma mortal por eso trabajamos fuerte en esto. 30 alcoholemias es muchísimo”.

En relación al secuestro del vehículo de la Municipalidad conducido por un empleado de la Secretaría de Desarrollo Social, Almonacid indicó que “nos sorprendió. Se trabaja en particular, se labró el acta y se secuestró el vehículo. El empleado se hará responsable. Si vemos que hay evidente estado de ebriedad o se sospecha, se hace la prueba. Tenemos que trabajar en eso”.

“Lo bueno es que no se tiene contemplaciones. No se va a tener con nadie. Fue un auto oficial. Se lo demoró como cualquier vehículo. Se le hizo control el sábado a la madrugada”, aseguró.