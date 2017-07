DISTRIBUIRÁN MÁS DE 100 CONTENEDORES EN TRELEW

La Municipalidad de Trelew dispondrá de más de 100 contenedores y volquetes en distintos puntos de la ciudad para aportar al ordenamiento urbano.

Los elementos serán utilizados únicamente para la colocación de residuos domiciliarios; no se podrán arrojar ni escombros ni chatarras. Estos tendrán otro espacio de disponibilidad final.



Según el parte de prensa, la gestión del intendente Adrián Maderna se caracterizó desde el principio por sostener el ritmo de los trabajos vinculados a la limpieza en la ciudad, sobre todo en los sectores más críticos. Razón por la cual dispuso de becados e integrantes de cooperativas para colaborar en el ordenamiento de la ciudad en avenidas, accesos, boulevares y zonas de riesgo.



El trabajo fue aumentando y en las últimas semanas se sumaron “Agrupaciones Activas”, y funcionarios, aunque con labores comunitarias en plazas y plazoletas. También la planificación de otras áreas como Gestión Urbana y Gestión Ambiental, sumado a las cuadrillas de la Secretaría de Desarrollo Territorial.



“Distribuiremos más de 100 contenedores y volquetes en lugares estratégicos” de Trelew para continuar con la limpieza, comentó el coordinador de Gestión Urbana, Leónidas Canario. En esta línea, “pediremos ayuda al vecino para que disponga de la basura en estos sitios, no es para una persona en particular, sino para el sector”.



“La idea es que se llene con basura domiciliaria, en pequeños volúmenes. Si bien tenemos un buen servicio de limpieza y recolección de basura, notamos en algunos sectores que no tenemos recolección de basura, o no pasa todos los días”, aclaró Canario.

La directora de Gestión Ambiental, Carolina Humphreys, remarcó que “los volquetes o contenedores son para residuos domiciliarios, esto es importante dejarlo en claro, no para chatarras o escombros; este tipo de residuos deberá ser destinado a algún predio”. Desde el municipio “estamos dando respuesta a un sistema de recolección complementaria al que ofrece Ashira”.



“Estamos dando la posibilidad a los vecinos de la ciudad de tener lugares específicos donde tirar estos residuos. Es importante que todos nos acostumbremos a tener un ambiente limpio y saludable, y depende de nosotros. Si como vecinos no tenemos esa responsabilidad, no lo vamos a lograr nunca”, señaló