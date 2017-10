El Mercado Concentrador ubicado en el Parque Industrial Trelew, continúa ampliando sus puestos de venta ofreciendo productos locales de gran calidad y a precios accesibles.

En este caso la nueva incorporación fue el puesto de avícola Carpat de Gaiman, que comercializa huevos frescos de color producidos en su planta ubicada a 3 kilómetros de la localidad.

De esta manera, el mercado avanza con la estrategia de incorporar producción local y extra regional, para garantizar la oferta de productos frescos y de calidad todo el año.

Producción avícola local

La avícola pertenece a la Cámara Argentina de Productores Avícolas y emplea a 37 operarios. Desde hace más de 15 años viene ampliando sus ventas, distribuyendo desde Neuquén a Río Gallegos, huevos en maple, estuches de media docena y una docena.

“Sabemos que el mercado va a estar bueno, de a poco va a ir creciendo. La idea es distribuir en sectores donde nosotros en particular no podemos llegar, como Camarones o Las Plumas. Si bien distribuimos en las ciudades más grandes, a las más chicas no llegamos, entonces pueden venir ellos y en un solo lugar abastecerse, es más práctico para la gente del interior”, señaló la representante de la firma, Graciela Gutiérrez.

“El huevo fresco de color mediano nuestro, es el que se usa como grande en el Norte y tenemos otro más grande”, agregó.

En cuanto a la sanidad, la alimentación y el agua que consumen las aves están controladas por un laboratorio de la zona y de Buenos Aires, y SENASA realiza un control en la planta cada 3 meses.

En este marco se recuerda que la atención a minoristas, mayoristas y público en general en el Mercado Concentrador es de lunes a viernes de 8 a 13 horas y los sábados de 8 a 13 horas.