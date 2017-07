Luego de plantear la iniciativa de demoler todo lo que se interponga a la libre circulación en la Av. 9 de Julio, desde Sarmiento hasta Belgrano, el Intendente volvió a cuestionar la obra inconclusa que se hizo durante la gestión de Mac Karthy.

“Si la obra se pensó, no tuvo resultado óptimo”, dijo el intendente Adrián Maderna a Trelew Noticias. “No se mejoró la circulación, se generó mayor congestionamiento, no fue práctico para los comerciantes, si no pregúntenle a los comerciantes aledaños a la obra…”, aseveró Maderna sobre las obras de embellecimiento que aún están pendientes.

El mandatario local sostuvo que “en la teoría la obra fue hermosa, pero en la práctica lo único que generó fue problemas. Ahora hay que mirar para adelante. Si miramos para atrás, el municipio y su área Legal y de Obras Públicas verá qué es necesario hacer”.

Demolición

Vale recordar que la semana anterior, el secretario de Planeamiento municipal, Marcelo Montserrat, había explicado que convertirán en doble mano la avenida 9 de Julio para mejorar la circulación en la ciudad. También incluye cambios en el sentido de los semáforos. “Hoy la 9 de Julio tiene un solo sentido con los problemas que esto tiene, que hay un boulevard central, un cantero central, que imposibilita circular”, justificó Montserrat quien agregó que “vamos a demoler todo lo que se interponga a la libre circulación, desde Sarmiento hasta Belgrano”.

La licitación de la obra, con fondos del bono provincial, se concretará entre agosto y septiembre, después de las PASO. El intendente Adrián Maderna había anunciado ya entre sus objetivos convertir en doble mano la avenida 9 de Julio, pero no se conocía que se proyectaran este tipo de cambios.