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Madryn, Argentina
miércoles, octubre 4, 2017
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Madryn
MARCOS GROSSO ASUMIÓ COMO SUBSECRETARIO DE TURISMO
EL INSTITUTO PATRIA REALIZARÁ UN SEMINARIO EN MADRYN
40 AÑOS CON SU AUTO Y LO QUEMÓ UN “EMBARCADO BORRACHO”
ENTREGARON VIVIENDAS SIN LAS CLOACAS TERMINADAS…
¿LO HUNDIRÁN EL 17 DE OCTUBRE?
Chubut
LLERAL ENTREVISTÓ A LA COMUNIDAD MAPUCHE DE CUSHAMEN
SIGUE EL ALERTA POR VIENTOS FUERTES
PRESENTARON LA LEY VITIVINÍCOLA
LOS SANDWICHITOS DEL “PATA” JUAN PABLO MEDINA
FARMACÉUTICOS DE CHUBUT QUIEREN LIMITAR AVANCE DE GRANDES CADENAS
Trelew
TRELEW :CONTROLARAN CON APP DE CELULAR LA SITUACIÓN FISCAL DE COMERCIOS
SE PRESENTARON LAS REFACCIONES PARA EL MEF
EL PUNTO LIMPIO MÓVIL SIGUE RECORRIENDO TRELEW
QUEMARON UNA CASETA DE GUARDAVIDAS EN PLAYA UNIÓN
ALGO HUELE MAL EN EL PUEBLO DE LUIS
Deporte
UN TRELEWENSE A LA SELECCIÓN ARGENTINA DE BASQUET
SE VIENE OTRA “VUELTA AL VALLE DE CICLISMO”
OBLIGADO A SUMAR EN BAHÍA
JULIETA LEMA A PURA MEDALLA EN EL SUDAMERICANO DE CHILE
EL NARANJA GOLEÓ Y VOLVIÓ A LA PUNTA
Turismo
EL MINISTERIO DE TURISMO TENDRÁ MAYOR PRESUPUESTO
EN DÍAS COMIENZA LA TEMPORADA DE CRUCEROS
PUNTA TOMBO TE ESTÁ ESPERANDO
MADRYN ES COADMINISTRADOR DE PUNTA LOMA
VUELVEN LOS FERIADOS PUENTE
Cultura
PORCHETTO DARÁ UN TALLER DE COMPOSICIÓN EN TRELEW
“EL MUNDO ES UN GPS QUE NOS OBLIGA A RECALCULAR TODO…
TRELEW SE PREPARA PARA “MAGIRICA”
FIESTAS POPULARES: DE CHUBUT AL PAÍS
ABREN LAS PUERTAS DE UNA “CARPINTERÍA DE PALABRAS”
Educativas
EDUCATIVAS 04 DE OCTUBRE DE 2017
EDUCATIVAS 03 DE OCTUBRE DE 2017
EDUCATIVAS 02 DE OCTUBRE DE 2017
EDUCATIVAS 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017
EDUCATIVAS 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Comunidad
INFORME A LA COMUNIDAD 04 DE OCTUBRE
INFORME A LA COMUNIDAD 03 DE OCTUBRE DE 2017
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TRELEW :CONTROLARAN CON APP DE CELULAR LA SITUACIÓN FISCAL DE COMERCIOS