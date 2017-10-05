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Madryn, Argentina
jueves, octubre 5, 2017
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SE VIENE UNA NUEVA EDICIÓN DE LA CICLOVÍA RECREATIVA
RECOLECCIÓN DE BASURA ELECTRÓNICA EN SERVICOOP
UNA MANO DE LOS ALUMNOS
MARCOS GROSSO ASUMIÓ COMO SUBSECRETARIO DE TURISMO
EL INSTITUTO PATRIA REALIZARÁ UN SEMINARIO EN MADRYN
Chubut
PRESENTARON EL PROGRAMA CORREDORES ESCOLARES SEGUROS
RURALISTAS DESTACAN MEJORAS EN EL MERCADO DE LA LANA CHUBUTENSE
REALIZARÁN “24 HORAS POR EL TEG”
LLERAL ENTREVISTÓ A LA COMUNIDAD MAPUCHE DE CUSHAMEN
SIGUE EL ALERTA POR VIENTOS FUERTES
Trelew
CUANDO EN LA LAGUNA CHUIQUICHANO SE HACÍA SURF Y CORRÍAN REGATAS
TRELEW FESTEJA UN NUEVO ANIVERSARIO
PLAYA UNIÓN: LA MÁQUINA QUE LIMPIARÁ EL BALNEARIO
TRELEW :CONTROLARAN CON APP DE CELULAR LA SITUACIÓN FISCAL DE COMERCIOS
SE PRESENTARON LAS REFACCIONES PARA EL MEF
Deporte
SELECCIÓN CHUBUTENSE DE GIMNASIA COMPITE EN EL NACIONAL DE JUJUY
JULIETA LEMA, LA CHUBUTENSE QUE BRILLA EN EL SUDAMERICANO DE CHILE
EL AURINEGRO PERDIÓ EN BAHÍA Y QUEDÓ COMPLICADO
UN TRELEWENSE A LA SELECCIÓN ARGENTINA DE BASQUET
SE VIENE OTRA “VUELTA AL VALLE DE CICLISMO”
Turismo
EL MINISTERIO DE TURISMO TENDRÁ MAYOR PRESUPUESTO
EN DÍAS COMIENZA LA TEMPORADA DE CRUCEROS
PUNTA TOMBO TE ESTÁ ESPERANDO
MADRYN ES COADMINISTRADOR DE PUNTA LOMA
VUELVEN LOS FERIADOS PUENTE
Cultura
PORCHETTO DARÁ UN TALLER DE COMPOSICIÓN EN TRELEW
“EL MUNDO ES UN GPS QUE NOS OBLIGA A RECALCULAR TODO…
TRELEW SE PREPARA PARA “MAGIRICA”
FIESTAS POPULARES: DE CHUBUT AL PAÍS
ABREN LAS PUERTAS DE UNA “CARPINTERÍA DE PALABRAS”
Educativas
EDUCATIVAS 05 DE OCTUBRE DE 2017
EDUCATIVAS 04 DE OCTUBRE DE 2017
EDUCATIVAS 03 DE OCTUBRE DE 2017
EDUCATIVAS 02 DE OCTUBRE DE 2017
EDUCATIVAS 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017
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INFORME A LA COMUNIDAD 05 DE OCTUBRE
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