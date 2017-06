TRELEW: UN HOMBRE MURIÓ POR INTOXICADO POR MONÓXIDO DE CARBONO

Ocurrió en la mañana del jueves. Fue encontrado muerto en su vivienda ubicada en el barrio Oeste.

Carlos Momberg, jefe de la Comisaría Segunda, indicó a EL CHUBUT que luego de que personal policial, que fue advertido por una vecina de la situación, encontrara al hombre fallecido se dio inmediata dio intervención a personal de Camuzzi y se constató “la existencia de un calorama que tenía una perdida considerable de monóxido, y el caño de salida del mismo se encontraba semitapado.”

Al llegar el personal policial se encontró un hombre de 76 años de edad quien se encontraba en el sector de una cocina comedor tendido en el suelo.

Se podía percibir un fuerte olor a gas por lo que se convocó al personal de la firma Camuzzi que verificó los artefactos y conexiones de la vivienda y encontraron una pérdida significativa en uno de los artefactos y que se encontraba semitapada en el techo la cañería de ventilación de los gases tóxicos que se desprenden del mismo.

El hombre se encontraba solo en la vivienda en virtud de que su hijo se encontraba de viaje en Buenos Aires.

Ante la aparición de los primeros síntomas de envenenamiento es fundamental procurar que el intoxicado respire aire fresco y llamar de inmediato al teléfono de Emergencias Sanitarias (107).

Con el objetivo de evitar los incidentes que se generan por la inhalación de Monóxido de Carbono, un gas altamente tóxico que se produce a través de la combustión de las fuentes de calor, el Ministerio de Salud del Chubut, a través de la Dirección Provincial de Patologías Prevalentes y Epidemiología, difundió las principales medidas de prevención que la población debe seguir ante la llegada de las temperaturas bajas que anticipan el frío del invierno.

Las recomendaciones de la cartera sanitaria provincial, que conduce Ignacio Hernández, para prevenir estas intoxicaciones son: no colocar el calefón en el baño, pues la deficiente ventilación de este artefacto puede ocasionar un incidente; no utilizar las hornallas de la cocina ni el horno para calentar la casa, ya que no fueron diseñados para funcionar como calefactores y la llama consume el oxígeno del ambiente; y hacer verificar periódicamente la ventilación de los artefactos del hogar por un instalador matriculado.