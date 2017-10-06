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Madryn, Argentina
viernes, octubre 6, 2017
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Madryn
MÁS VIVIENDAS PARA LOS MADRYNENSES
MÁS DE 432 MIL PESOS EN EL POZO ACUMULADO
QUEJAS DESDE ONCOLOGÍA CONTRA LA DIRECCIÓN DEL HOSPITAL ÍSOLA
EL TEG SIGUE SIN SOLUCIÓN. DEPOSITARÍAN FONDOS EN ALGUNOS DÍAS
SE VIENE UNA NUEVA EDICIÓN DE LA CICLOVÍA RECREATIVA
Chubut
MILES DE CHUBUTENSES YA ACCEDIERON A SU PRÉSTAMO ARGENTA
LA UNDARIA NO SERÍA UN ALGA INVASORA. HABRÍA SIDO INTRODUCIDA
PRESENTARON EL PROGRAMA CORREDORES ESCOLARES SEGUROS
RURALISTAS DESTACAN MEJORAS EN EL MERCADO DE LA LANA CHUBUTENSE
REALIZARÁN “24 HORAS POR EL TEG”
Trelew
TRELEW TIENE JUZGADO UNIVERSAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO
TRELEW: LE ROBARON MEDIO MILLÓN DE PESOS A UN COBRADOR
COMENZÓ EN TRELEW EL “TALLER DE SEXUALIDAD Y DISCAPACIDAD” DE SALUD…
CUANDO EN LA LAGUNA CHIQUICHANO SE HACÍA SURF Y CORRÍAN REGATAS
TRELEW FESTEJA UN NUEVO ANIVERSARIO
Deporte
¿CUÁNDO JUEGA LA SELECCIÓN?
LOS EQUIPOS MADRYNENSES JUEGAN EL DOMINGO
ARGENTINA VOLVIÓ A EMPATAR Y QUEDÓ FUERA DE ZONA DE CLASIFICACIÓN
SELECCIÓN CHUBUTENSE DE GIMNASIA COMPITE EN EL NACIONAL DE JUJUY
JULIETA LEMA, LA CHUBUTENSE QUE BRILLA EN EL SUDAMERICANO DE CHILE
Turismo
EL MINISTERIO DE TURISMO TENDRÁ MAYOR PRESUPUESTO
EN DÍAS COMIENZA LA TEMPORADA DE CRUCEROS
PUNTA TOMBO TE ESTÁ ESPERANDO
MADRYN ES COADMINISTRADOR DE PUNTA LOMA
VUELVEN LOS FERIADOS PUENTE
Cultura
PORCHETTO DARÁ UN TALLER DE COMPOSICIÓN EN TRELEW
“EL MUNDO ES UN GPS QUE NOS OBLIGA A RECALCULAR TODO…
TRELEW SE PREPARA PARA “MAGIRICA”
FIESTAS POPULARES: DE CHUBUT AL PAÍS
ABREN LAS PUERTAS DE UNA “CARPINTERÍA DE PALABRAS”
Educativas
EDUCATIVAS 06 DE OCTUBRE DE 2017
EDUCATIVAS 05 DE OCTUBRE DE 2017
EDUCATIVAS 04 DE OCTUBRE DE 2017
EDUCATIVAS 03 DE OCTUBRE DE 2017
EDUCATIVAS 02 DE OCTUBRE DE 2017
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INFORME A LA COMUNIDAD 06 DE OCTUBRE
INFORME A LA COMUNIDAD 05 DE OCTUBRE
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TRELEW: LE ROBARON MEDIO MILLÓN DE PESOS A UN COBRADOR