Será del 13 al 15 de julio, recibirá a equipos de todo el país en categorías Sub 12, 15 y 18. Habrá charlas, talleres, clínicas, foros y espectáculos culturales.

Desde la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn invitan al “Primer Festival de Fútbol Femenino”, organizado por la Comuna y ‘A Dos Toques – Fútbol Femenino’. Se desarrollará con la metodología de Fútbol Valorado del 13 al 15 de julio en la ciudad y se recibirán a equipos de todo el país en categorías Sub 12, Sub 15 y Sub 18 y contará con la participación de Mónica Santino, periodista y una referente del fútbol femenino en Argentina.

Durante el “Primer Festival de Fútbol Femenino”, se brindarán charlas, talleres y clínicas durante la mañana, partidos durante la tarde, foros de debate así como espectáculos culturales. El objetivo principal es desarrollar el fútbol femenino, empoderar a las chicas que practican el deporte, generar lazos dentro de la disciplina y pasar un gran fin de semana.

El jueves 13, al mediodía, iniciarán los partidos en las distintas sedes y luego se desarrollará una clínica de fútbol femenino a cargo de “La Nuestra Fútbol Femenino”, una ONG que busca recrear un espacio para la práctica de fútbol femenino para adolescentes y jóvenes que trascienda lo deportivo, integrándolo al trabajo con perspectiva de género sobre otras áreas como la educación y la salud.

La primera jornada culminará con una proyección de cortos documentales sobre la historias de mujeres futbolistas.

Para el viernes y sábado, además de los partidos, se prevén varias charlas debates, espectáculos circenses, murgas y un taller de murales.

SOBRE LA INVITADA

Mónica Santino es profesora nacional de educación física, directora técnica (dirigió Chacarita, Atlanta, San Telmo y Boedo Juniors), periodista deportiva, ex presidenta de la CHA (Comunidad Homosexual Argentina) entre los años 1994 y 1996 y fue jugadora de fútbol en la primera división del fútbol femenino de la AFA en el Club Atlético All Boys hasta 1999. Es parte de la Asociación Civil “La nuestra. Fútbol femenino”, fue la única mujer invitada a participar del libro “Pelota de papel”, 18 cuentos escritos por futbolistas de la talla de Javier Mascherano y Pablo Aimar. Fue también parte del video “Mujeres con pelotas”, documental sobre cómo se ganan un lugar en la cancha las mujeres.